Rénovation des copropriétés : le coût, premier frein cité par les copropriétaires

En octobre 2021, Hellio menait une enquête sur les travaux de rénovation dans les copropriétés. Près d’un an et demi plus tard, le spécialiste des économies d’énergie a réitéré l’expérience en interrogeant 376 copropriétaires du 16 au 31 janvier, pour mieux suivre l’évolution des comportements.

60 % des copropriétaires n’envisagent pas de travaux

En 2023, 60 % des copropriétaires n’envisageraient pas de travaux de rénovation énergétique, soit un pourcentage en hausse de 7 points par rapport au dernier sondage réalisée en octobre 2021.

Les prévisions de travaux de rénovation énergétique au sein des copropriétés. Source : Hellio janvier 2023

Ainsi, l’interdiction progressive de location des passoires énergétiques, qui a débuté depuis le 1er janvier pour les logements étiquetés G qui consomment plus de 450 kWh/m², ne semble pas pour le moment inciter les propriétaires à engager des travaux de rénovation énergétique. Les copropriétaires sont pourtant 75 % à être au courant de cette interdiction progressive de location des logements classés G, F et E.

Parmi les copropriétés envisageant des travaux, l’isolation des murs par l’extérieur est privilégiée dans 52 % des cas (+4 points depuis 2021), devant l’isolation de la toiture (25 %), l’isolation des combles (18 %), ou encore la rénovation globale (16 %). Cette dernière, qui reste pourtant la plus efficace pour parvenir à de réelles économies d’énergie, perd en attractivité, puisque 63 % des copropriétaires n’envisagent pas de rénovation globale, soit +13 % depuis 2021.

Les travaux privilégiés au sein des copropriétés. Source : Hellio janvier 2023

Le coût des travaux, principal frein

Le plus important frein à la rénovation énergétique des copropriétés reste le coût, cité par 81 % des copropriétaires sondés (soit +6 points par rapport à 2021), largement devant un processus de décision trop long en assemblée générale (43 %), ou encore des démarches administratives trop complexes (32 %).

Les freins à la rénovation énergétique. Source : Hellio janvier 2023

Concernant le budget alloué aux travaux de rénovation énergétique, 48 % seraient prêts à débourser entre 1 000 et 5 000 € pour ce type de travaux dans les cinq prochaines années. La part de copropriétaires prêts à mettre plus de 10 000 € n’est plus que de 5 %, soit une baisse de 8 % entre 2021 et 2023.

Le budget envisagé dans les 5 prochaines années. Source : Hellio janvier 2023

Dans un contexte d’inflation généralisée, les prix des travaux ont pourtant augmenté de 10 à 15 %. Face à ce frein financier, Hellio rappelle que les plafonds de MaPrimeRénov’ Copropriétés ont été réhaussés depuis le 1er janvier 2023, et les aides individuelles ont été doublées.

Par ailleurs, les copropriétaires restent encore majoritairement mal informés des obligations qui incombent aux copropriétés, à savoir l’instauration d’un plan pluriannuel de travaux (PPT) et l’obligation de réaliser un diagnostic de performance énergétique (DPE) collectif. Ils sont en effet près de la moitié à ne pas connaître ces obligations.

En revanche, les copropriétaires sont de mieux en mieux informés sur l’étiquette énergétique de leur logement, puisqu’ils sont désormais 62 % à la connaître, soit +12 points par rapport à 2021.

Claire Lemonnier

