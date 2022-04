86 500 copropriétés concernées par le programme Rénovons collectif

Le programme Rénovons collectif, amorcé par un appel à manifestation d’intérêt (AMI) en octobre, continue de prendre forme. 51 collectivités lauréates de l’AMI, soit 86 500 copropriétés sont impliquées dans les projets. Axé sur la sensibilisation les habitants, les collectivités, les syndics et les acteurs de la rénovation, le dispositif tend à massifier la rénovation de copropriétés en France. Les détails avec Raphaël Claustre, directeur général d'Île-de-France Énergies, porteur du projet.

Lancé en octobre 2021, via un appel à manifestation d’intérêt, le programme Rénovons collectif continue de prendre forme, avec une réunion tenue ce jeudi 7 avril. Celle-ci réunissait Île-de-France Énergies, instigateur du projet et différents partenaires : les collectivités, les espaces conseils France Rénov mais aussi l’Agence nationale de l’habitat.

Tous ont pu ainsi prendre connaissance des futurs outils et actions mis en œuvre, adressés aux quatre cibles du programme, c’est-à-dire : les habitants, les collectivités, les syndics de copropriété et les acteurs de la rénovation.

Rénover en copropriété : un besoin complexe à mesurer

Pour l’heure, 51 collectivités lauréates sont officiellement engagées dans ce programme de rénovation énergétique. Au total, cela concerne 20 millions d’habitants, et 86 500 copropriétés. Soit un tiers de la population française et plus de copropriétés impliquées que dans le Plan Initiative Copropriétés qui, selon ses derniers chiffres, enregistre, 81 286 logements rénovés ou en cours de rénovation, depuis 2018.

« Le Plan Initiative Copropriétés porte sur les copropriétés dégradées et fragiles, ce sont des copropriétés en difficulté financière qui ont besoin de dispositifs d’aides spécifiques. La cible de Rénovons Collectif est complémentaire : Rénovons Collectif vise la massification de la rénovation énergétique des copropriétés en s’adressant aux copropriétés qui ne sont ni fragiles, ni dégradées, soit la majorité des copropriétés », nuance Raphaël Claustre, directeur général d'Île-de-France Énergies.

Cependant, à ses yeux, mesurer de façon précise le besoin en rénovation de copropriétés n’est pas une mince affaire. « Il est difficile d’avoir des chiffres précis de l’état de la rénovation des copropriétés en France, notamment car cela demande de s’accorder sur une définition de la rénovation énergétique : faut-il comptabiliser uniquement les rénovations BBC, ou prendre en compte également les rénovations par geste ? », s’interroge-t-il.

L’enquête TRECO, en cours de réalisation par l’Ademe, tend à analyser « cette dynamique », et compléter l’enquête TREMI, portant sur la maison individuelle. L’Anah, de son côté, enregistre 204 dossiers de copropriétés pour les aides à la rénovation via MaPrimeRénov’ Copropriétés, ce qui représente 11 891 logements. « Cela est assez peu au regard des objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) de 500 000 logements rénovés par an (logements individuels et collectifs cumulés) », commente le directeur général d'Île-de-France Énergies.

Un programme d’accompagnement financé par les CEE

« En France, le bâtiment représente 17% des émissions de gaz à effet de serre, le logement pèse pour 61% de ces émissions », nous expose Raphaël Claustre, en se basant sur le rapport du Haut conseil pour le climat de septembre 2021. « Nous n’avons pas de chiffre spécifique sur la copropriété mais il faut savoir que la copropriété représente 30% des logements en France », abonde-t-il.

D’autant qu’entre le dernier rapport alarmant du Giec et la précarité énergétique, renforcée par le conflit en Ukraine, l’urgence de rénover le parc immobilier s’affirme en France.

Tel est d’ailleurs l’un des axes privilégiés par la récente loi Climat & Résilience pour atteindre l’objectif bas carbone du bâtiment d’ici 2050.

Ainsi, à son échelle, le programme Rénovons collectif, cherche à massifier la rénovation en copropriété sur le territoire d’ici 2023. Financé par les certificats d’économie d’énergie (CEE), le dispositif est doté d'un budget de 13,7 millions d'euros. Une somme consacrée à une large campagne de sensibilisation.

Leurs représentants des collectivités lauréates pourront ainsi participer à des formations, des événements, des trophées, ou opérations de boitage… Des animations réparties sur 2022 et 2023, et qui les doteront d’outils et de méthodologies pour mieux les aiguiller dans leurs démarches de rénovation.

Les syndics de copropriété bénéficient également du programme, 5000 ayant reçu un courrier parmi les 1 130 000 envoyés, tandis que 360 événements et 51 campagnes de communication sont dédiés à plus de 4000 copropriétaires.

Les particuliers et les professionnels du secteur de la rénovation seront également concernés. Toutefois, sur l’ensemble des cibles, les détails de la campagne restent encore vagues. « Tout cela sera dévoilé lors de la conférence de presse de lancement de la campagne le 2 juin prochain », nous précise Raphaël Claustre.

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock