Plus forts que les budgets consacrés par le gouvernement ou récemment votés à l’Assemblée nationale : Unlock lance une pétition, afin d’encourager la revalorisation des investissements accordés à la rénovation énergétique, en France. Le montant global des budgets - versés par l’État comme les banques - devrait s’élever à 28 milliards d’euros d’euros par an, selon la coalition, rassemblant notamment des ONG comme la Fondation Abbé Pierre ou Agir pour le climat.

Décidément, la politique de rénovation énergétique en France continue de faire parler d’elle, depuis la sévère évaluation rendue par la Cour des comptes fin octobre.

Ce lundi 7 novembre, c’est autour d’Unlock, une coalition - rassemblant en France les organisations Agir pour le climat, Reclaim Finance ou la Fondation Abbé Pierre - de s’exprimer. Celle-ci lance une campagne, appelant l’État français et les banques à investir davantage dans la rénovation énergétique, et ainsi atteindre les objectifs de 700 000 logements rénovés et de neutralité carbone d’ici 2050, fixés par la France.

28 milliards d'euros par an à débloquer pour la rénovation énergétique

« L'argent existe. Débloquons-le », affirme Unlock en lançant sa pétition. Par cette initiative, la coalition appelle à un « accroissement de l'investissement public et des prêts à taux zéro garantis par la BCE, pour un montant total de 28 milliards d'euros par an », précise-t-elle dans un communiqué diffusé lundi.

On est bien loin des 5 milliards d’euros par an consacrés par l’État à la rénovation énergétique des logements. On va même au-delà des 12 milliards votés par l’Assemblée nationale le 1er novembre dans le budget 2023, contre l’avis du camp présidentiel. Le gouvernement n’avait d’ailleurs pas hésité à évincer cette enveloppe législative, en actionnant le 49.3, provoquant la colère des militants du collectif écologiste Dernière Rénovation.

Le budget demandé par Unlock dépasse même les 19,9 milliards d'euros d’investissements, publics comme privés, versés à la rénovation des bâtiments en 2021, selon l'Institut de l'économie pour le climat (I4CE).

Selon Unlock, les 5 milliards d’euros d’aides gouvernementales devraient être attribués aux « seules rénovations énergétiques » performantes, encouragées face la crise énergétique sur fond de guerre en Ukraine.



Virginie Kroun

