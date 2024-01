Le directeur général de Saint-Gobain, Benoît Bazin, a fait part de sa confiance quant aux perspectives du groupe pour l’année 2024. Malgré les difficultés que connaît le secteur du bâtiment depuis de nombreux mois maintenant, l’optimisme est de rigueur pour les dirigeants de l’entreprise. Une confiance dûe notamment à une réorganisation en cours du groupe.

La confiance règne du côté de Saint-Gobain. Malgré la crise de la construction neuve qui touche l’Europe et toutes les autres difficultés que connaît le secteur du bâtiment dans son ensemble, Benoît Bazin, directeur général de l’entreprise, s’est déclaré « confiant » quant aux perspectives du géant des matériaux en 2024.

Lors de ses vœux à la presse, donnés au siège du groupe à la Défense le 9 janvier, M. Bazin a fait part de son optimisme quant à l’année à venir : « J’ai une grande confiance dans la marge opérationnelle du groupe et dans la bonne exécution » du plan stratégique lancé en 2021 avec l’ambition de devenir « leader mondial de la construction durable ».

Le regard porté au-delà des frontières européennes

Ce plan stratégique, intitulé « Grow and impact », doit s’étendre jusqu’en 2025 et a pour but de faire de la marque un leader sur la plupart de ses marchés. «Nous sommes à un peu plus de la moitié du chemin » du plan stratégique, a souligné Benoît Bazin. Un plan qui semble efficace, puisque Saint-Gobain a vu son cours de Bourse bondir de 46 % en 2023, après des résultats records.

Ce nouveau Saint-Gobain se bâtit autour d’une plus grande autonomie des pays et des marchés, où il exploite quelque 800 usines de plaques de plâtre, mortiers de béton, verres ou isolants. Une nouvelle stratégie qui doit, selon le directeur général, permettre d’affronter la crise de la construction neuve en Europe. Secteur qui, par ailleurs, ne représente plus que 12 % de son carnet de commandes.

L’attention grandissante portée par Saint-Gobain sur l’étranger a d’ailleurs permis au groupe de réaliser le plus gros de son chiffre d’affaires en dehors des frontières européennes. En effet, 60 % du CA de Saint-Gobain a été réalisé hors Europe, majoritairement en Amérique du Nord et dans les pays émergents. Avant l’entrée en vigueur du plan stratégique, le CA réalisé hors Europe était de 40 %.

Pour illustrer ces changements, on peut notamment souligner l’importance grandissante de Saint-Gobain au Canada, pays où la marque est devenue le numéro un des matériaux de construction « en doublant de taille en deux ans », s'est réjoui M. Bazin.

« Un tiers du chiffre d’affaires a évolué depuis 2019. Depuis cette année-là, Saint-Gobain a vendu pour 9,5 milliards d’euros d’actifs sous-performants et acquis pour 4,5 milliards d’actifs dans des métiers et des géographies à forte croissance », a rappelé Benoît Bazin. En 2023 uniquement, le groupe a réalisé 36 acquisitions et 10 cessions.

Interrogé sur l’impact des prix de l’énergie, M. Bazin a souligné que le groupe prévoyait de « garder un spread prix-coût positif », même s’il doit « s’habituer à vivre en Europe avec une énergie plus chère ».

Être un acteur majeur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Le groupe Saint-Gobain va également poursuivre ses efforts en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais également tâcher de verdir ses matériaux, en misant notamment sur le développement de la chimie de la construction. Saint-Gobain compte par exemple concevoir et produire des additifs nécessaires à cette entreprise. On pourrait penser, à titre d’exemple, à des adjuvants à inclure dans les plaques de plâtre pour absorber les substances chimiques cancérogènes comme le formaldéhyde, dégagées par les peintures ou certaines colles.Saint-Gobain espère également une « évolution rapide et profonde du secteur » pour réduire les émissions, même si certaines activités comme le réemploi et l’économie circulaire sont complexes à mettre en place dans une chaîne de valeur « fragmentée », a indiqué Claire Pedini, directrice générale adjointe. Le groupe continue d'experimenter, comme la chaîne de réemploi mise en place sur le Village des Athlètes par Placo.

Étape par étape, et en procédant usine par usine, le groupe Saint-Gobain ambitionne de réduire ses émissions de CO2 de 33 % en 2030 par rapport à 2017 (scope 1 et 2, couvrant ses émissions directes essentiellement, mais pas celles de ses clients du scope 3).

Jérémy Leduc (avec AFP)

Photo de Une : AdobeStock