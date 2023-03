Face aux pénuries d'eau, des maires varois et ardéchois gèlent des permis de construire

Le printemps débute à peine que les préoccupations autour des ressources en eau hantent déjà les esprits. Après un été 2022 caniculaire et un hiver exceptionnellement sec, les 6 500 nappes phréatiques de France sont bien loin d’avoir fait le plein en eau. Une catastrophe pour de nombreux scientifiques, qui évoquent une « bombe à retardement » si ces dernières ne sont pas rechargées d’ici le mois d’avril.

Subvenir aux besoins en eau des nouveaux habitants et à ceux déjà présents, un défi impossible ?

Face à cette situation critique, de nombreux élus sont prêts à prendre des décisions inédites. Dans les départements de l’Ardèche et du Var, certains maires de village ont décidé de geler tous les permis de construire pour une durée de cinq ans, le temps de trouver d’autres sources d’approvisionnement en eau.

Une mesure radicale, mais qui peut faire sens quand on sait que de nombreux villages de ces départements ont vécu sous restriction d’eau potable l’été dernier. « On ne pouvait pas assurer qu’il y aurait de l’eau pour ces nouveaux habitants, parce qu’on voit déjà les limites de la ressource actuelle et les difficultés qu’on a à approvisionner ceux qui sont déjà là », explique François Cavallier, maire Horizons de Callian (Var), au micro de France Info.

Une décision qui divise les populations des villages concernés. Pour certains, le gel des permis de construire va accentuer la désertification des villages provinciaux, pour d’autres, il s'agit d’une mesure de bon sens.

Les maires des neuf communes du pays de Fayence, dans le Var, se sont mis d’accord sur un « schéma de cohérence territoriale ». Les élus de la communauté de communes, qui compte 31 000 habitants, ont décidé « de limiter la croissance démographique sur les cinq prochaines années à 0,5 % », précise François Cavallier.

Une situation que déplorent les agences immobilières et les professionnels du BTP. Jean-Jacques Castillon, président de la fédération BTP du Var, a fait part de ses inquiétudes au micro de France Info : « Les salariés ne demandent qu’à travailler, mais ces arrêts de permis vont être dramatiques pour le secteur et ses métiers ».

« Sans eau, la construction n’est plus possible »

Pour Emma Haziza, hydrologue, cette décision inédite et non rétroactive, est à la hauteur de la gravité de la situation : « C’est une décision historique qui met en lumière le fait que, sans eau, la construction n’est plus possible. Nous vivons une canicule d’hiver qu’on ne voit pas et dont on ne comprend pas le danger. Pourtant cela a un impact majeur sur l’ensemble du cycle de l’eau ».

Une situation qui va être amenée à se répéter bien plus fréquemment selon l’hydrologue : « La sécheresse change de forme et des premières villes sont confrontées à des ruptures en alimentation d’eau. Et ce n’est qu’un début ». En effet, le département du Var est aux avant-postes. Ce dernier a été classé en « alerte sécheresse » en hiver, du jamais vu.

Au-delà d’affecter les professionnels du BTP et tous ceux souhaitant construire sur les sols varois et ardéchois, il est fort possible que cette pénurie pèse également sur le tourisme. En effet, les maires de ces départements vont avertir tous les loueurs de villa, pour les touristes de l'été, que les piscines ne pourront probablement pas être remplies.

Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock