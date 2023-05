Une « étape importante » dans la stratégie de Léon Grosse de développer « des activités à impact », en phase avec sa raison d'être, selon son président, Lionel Christolomme. « Sunopée répond aux besoins accrus en matière d’électricité renouvelable et de protection face à la volatilité des prix, dans un souci de souveraineté énergétique », souligne-t-il.

Plus de 150 projets en cours d'étude

Sunopée est spécialisée dans la solarisation du patrimoine bâti, en particulier des toitures, des ombrières et des façades. Elle se concentre sur des espaces bâtis supérieurs à 1 000 m2 (neufs ou rénovés), des parkings de plus de 1 200 m² ou des friches de plus de 1 ha, en valorisant des emplacements non utilisés.

Elle propose des solutions « clés en main » allant de l'audit à la conception, la réalisation, l'exploitation, la maintenance et le financement des installations photovoltaïques. Ces dernières peuvent ainsi être déclinées en autoconsommation ou en vente directe au réseau, avec des services associés tels que la recharge de véhicule électrique. Aujourd'hui, Sunopée compte plus de 70 MW en développement avec plus de 150 projets en cours d'étude sur l'ensemble du territoire national.

L'offre de développeur solaire de Sunopée, sur l'ensemble de la chaîne de valeur, devrait apporter « de nombreux bénéfices à ses clients », indique Léon Grosse, notamment en disposant en propre d’une assurance et d’une garantie décennale pour l’ensemble de ses travaux. Mais également en disposant d’un financement qui permet d’agir sans mobiliser d’investissements et en développant une synergie avec les implantations locales de Léon Grosse.

« Avec Sunopée, nous conjuguons nos expertises de la construction et de l’énergie photovoltaïque pour solariser les bâtiments, parkings et friches », soutient Nicolas Bouley, directeur de la filiale, dans un contexte de tension sur l'approvisionnement et les coûts énergétiques.

Marie Gérald

Photo de une : © AdobeStock