Transition énergétique : l’usine Siniat d’Auneuil se veut exemplaire

En 2020, Siniat, spécialiste des plaques de plâtre, a lancé son programme « EcoEnerGy », avec « Eco » pour « Ecologie », « Ener » comme « Energie », et « Gy » pour « Gypse », dans son usine d’Auneuil (60). L’objectif : investir dans la transition énergétique pour réduire les consommations de gaz et les émissions de CO2.

Valérie Lebon, directrice général d’Etex Building Performance France, nous le dévoilait en avril dernier : Siniat accélère dans sa transition énergétique pour parvenir à -35 % d’émissions de CO2 d’ici 2030.

Réduire les consommations de gaz

Lors d’une interview, la DG du groupe nous précisait que l’usine d’Auneuil, au sud de Beauvais (60), avait rénové son séchoir, afin de réduire de 20 % les consommations de gaz du site.

Entre novembre 2022 et janvier 2023, Siniat a ainsi mis à l’arrêt sa production sur l’usine d’Auneuil pour remplacer son ancien séchoir vieux d’une cinquantaine d’années par un nouvel équipement moins vorace, permettant au site d’éviter 5 900 tonnes de CO2 par an, et d’augmenter la productivité de 10 % grâce à un séchage plus rapide.

Pour ce changement de séchoir, Siniat a investi 15 millions d’euros, et bénéficié d’une aide de 4,6 millions d’euros grâce au plan France Relance.

L’industriel travaille également sur l’installation d’une nouvelle chaudière thermique, approvisionnée en matières biosourcées renouvelables issues de la région. Ce projet, en attente de la validation d’une subvention de l’Ademe, doit permettre de réduire de 60 % les émissions de CO2 de l’usine, et de 80 % les consommations de gaz du séchoir.

L’usine d’Auneuil – qui produit chaque année 50 millions de m2 de plaques de plâtre – utilise actuellement 15 % de matière recyclée, issue de déchets de chantiers et de rebuts de production. Aujourd’hui, le site vise à atteindre les 30 %. Pour cela, Siniat a conclu un partenariat avec une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage. Cette dernière installera une unité de recyclage sur le site d’Auneuil en 2024, permettant d’éviter 4 000 camions par an, et ainsi réduire les émissions de CO2 liées aux transports.

…et les consommations d’eau

L’usine travaille également à la réduction des consommations d’eau et à la récupération des eaux de pluie. Dès 2018, le changement de technologie du mixeur a permis d’économiser 5 % de consommation d’eau. L’usine a également mis en place deux bassins pour stocker 12 000 m3 d’eau de pluie. L’industriel peut ainsi récupérer jusqu’à 50 000 m2 d’eau par an.

Enfin, d’autres actions sont également mises en œuvre pour réduire les consommations d’énergie et les émissions de CO2, notamment grâce au passage à l’éclairage LED, à un parc de chariots élévateurs 100 % électrique, ou encore des livraisons à moins de 200 kilomètres.

Claire Lemonnier

Photo de une : ©Siniat - Etex Building Performance France