Un premier ensemble de logements sera construit en béton 100 % recyclé

Holcim et Seqens annoncent la construction d’un premier ensemble de logements conçus à partir de béton 100 % recyclé. À travers leur projet « Recygénie », les deux partenaires ont pour objectif de démontrer qu’un tel type de projet est possible et réplicable à plus grande échelle.