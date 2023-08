De l’argile pour produire du ciment bas carbone ?

Edilians, spécialiste des tuiles en terre cuite et le fabricant de ciments Materrup signaient fin août un accord. L'idée ? Produire un ciment bas carbone à base d’argile stérile, issue des carrières situées à proximité de l'usine landaise d'Edilians.

Le site de production landais d’Edilians situé à St Geours d’Auribat (40) s’associe à l’usine Materrup afin de fabriquer et commercialiser un nouveau ciment à base d’argile non calcinée. Une démarche innovante qui fait sens avec la démarche RSE, entreprise par le spécialiste des tuiles terre cuite depuis quelques années.

Une approche novatrice donc, mais aussi locale puisque le fabricant Materrup produit un ciment en circuit court. La carrière d’Edilians et l’usine étant à proximité dans les Landes.

Produire un ciment à haute valeur ajoutée

Signé fin août, ce premier accord entre Edilians et Materrup, fabricant de ciments innovants, a pour but de valoriser une argile de découverture, un déchet de carrière. Inutilisable dans le process de fabrication, afin de garantir la qualité des tuiles en terre cuite, cette matière première va ainsi être valorisée par Materrup dans la production de ses ciments locaux bas carbone de type 42.5, matériau à haute valeur environnementale.

« Nous sommes entrés dans une période où la crise écologique et énergétique impose de consommer moins de ressources. Avec cet accord, Materrup démontre sa capacité à créer de la cohérence sur les territoires engagés dans la sobriété carbone, et cela sans attendre », se félicite Mathieu Neuville, co-fondateur et directeur général de Materrup.

Marie Gérald

Photo de Une : © Edilians x Materrup