Le cimentier Holcim a annoncé ce jeudi, l’acquisition de Chrono Chape, fabricant de chapes de ciment, sans en dévoiler le montant de la transaction. Un rachat qui va permettre à cette société indépendante de créer des synergies importantes avec les filiales du groupe suisse et ainsi mieux servir le marché français.

Après avoir multiplié les acquisitions l’an passé, le cimentier suisse Holcim se renforce en France avec le rachat de Chrono Chape. Cette entreprise familiale basée près de Dijon, s’appuie sur un procédé qui permet de fabriquer des chapes en ciment directement sur le chantier grâce à une centrale mobile (camion).

Le fabricant s'est forgé une solide réputation qui lui a permis de dégager une croissance à deux chiffres au cours des récentes années, précise Holcim dans un communiqué, sans toutefois donner de détails financiers.

Chrono Chape compte aujourd’hui deux sites de production de premix, huit stations logistiques et 63 camions, capables de desservir plus de la moitié du territoire. Un savoir-faire et une technologie qui permet de maîtriser les quantités de matériaux nécessaires pour chaque opération et qui suit la route du zéro-carbone du cimentier suisse.

Une synergie avec les autres activités du groupe

En rejoignant Holcim, Chrono Chape pourra s'appuyer sur le réseau des sites opérationnels du groupe en France, tels que Lafarge Bétons, PRB et Cantillana pour étendre le champ d’action de ses centrales mobiles et conforter sa dynamique de croissance. « Avec cette opération, nous allons étendre notre gamme de services et notre empreinte géographique en France », souligne Miljan Gutovic, directeur régional d'Holcim pour l'Europe.

Pour François Pétry, président d’Holcim France, les synergies avec les autres activités du groupe « vont permettre à Chrono Chape de poursuivre sa croissance et de contribuer à la décarbonation du bâtiment. »

Avec ce rachat, Lafarge Bétons va également pouvoir renforcer ses services proposés à ses clients partenaires et accéder à de nouveaux marchés. « Avec Chrono Chape, nous confortons notre place de leader sur le marché extrêmement dynamique, avec la volonté d’y développer le bas carbone au service de la construction et de la planète », conclut Jean-Marc Golberg, directeur général de Lafarge Bétons.

Marie Gérald

Photo de Une : © ChronoChape