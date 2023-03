Comment fonctionnent les tuiles solaires photovoltaïques ?

Les tuiles solaires sont conçues pour ressembler aux tuiles traditionnelles, mais elles contiennent des cellules photovoltaïques qui captent l'énergie du soleil. Ces cellules sont fabriquées à partir de silicium, un matériau très efficace pour convertir la lumière du soleil en électricité.

Le courant créé par les panneaux solaires est ensuite converti en courant alternatif à l'aide d'un boîtier métallique, appelé onduleur solaire. Après ce processus, l'électricité est mise à disposition pour être utilisée dans toute la maison.

Quels sont les différents types de tuiles solaires ?

En fonction des besoins, les tuiles peuvent également servir à la production d’eau chaude sanitaire ou de chauffage. Pour cela, il faut procéder à l'installation de tuiles thermiques. Elles récupèrent la chaleur du soleil grâce à un matériau transparent, tel que le verre ou le plastique.

Cette chaleur est récupérée pour réchauffer un liquide caloporteur, qui est ensuite transféré vers le ballon d’eau chaude. Il existe également des tuiles hybrides ou mixtes qui sont capables de produire les deux énergies. Les deux faces de la tuile entrent alors en action. La face supérieure produit de l’électricité et le côté toiture la chaleur.

Quels sont les différents modèles de tuiles solaires photovoltaïques ?

Comme pour les panneaux solaires, les tuiles solaires photovoltaïques se déclinent en plusieurs modèles, afin de s’adapter au mieux aux différentes toitures.

Tuile en céramique traditionnelle

La tuile traditionnelle en céramique renferme un mini-capteur solaire, cependant, elle ne présente pas un rendement très élevé.

Tuile solaire large ou plate

Les tuiles solaires larges (ou plates) offrent un rendement plus élevé que les tuiles traditionnelles, en raison de leur forme plus allongée.

Ardoise avec panneaux solaires

L’ardoise solaire s’intègre totalement à la toiture, en combinant les avantages d’une ardoise classique et ceux d’un panneau solaire. Avec son rendu esthétique, l’ardoise solaire est un choix très apprécié par les particuliers.

Tuile solaire invisible

La tuile invisible est composée d’un élément en verre par-dessus un revêtement noir conçu pour garder la chaleur. Esthétiquement, la tuile invisible se fond parfaitement dans son environnement et ressemble à une tuile en terre cuite classique.

Comment entretenir les tuiles solaires ?

Les tuiles solaires sont relativement faciles à nettoyer et nécessitent peu d'entretien. Cependant, Il faut prévoir un nettoyage au jet d'eau régulièrement, comme pour les tuiles classiques. De plus, il faut également s’assurer que les tuiles ne sont pas endommagées ou fissurées. En cas de fortes chutes de neige ou d'accumulation de débris, il est recommandé d'utiliser un balai à poils souples ou un souffleur de feuilles pour les enlever.

Prix des tuiles solaires : combien coûtent-elles ?

Les tuiles solaires représentent un investissement plutôt conséquent. En effet, à cause de leur rendement inférieur aux panneaux photovoltaïques, il faut investir davantage dans les tuiles solaires pour retrouver un niveau équivalent de puissance. De plus, plusieurs critères font varier le prix tels que le l’installation, le coûts des tuiles, ou les travaux électriques nécessaires. En moyenne, le prix des tuiles solaires photovoltaïques est compris entre 900 € et 2 000 €/m2.

Quels sont les avantages et inconvénients des tuiles solaires ?

Les tuiles solaires sont une alternative intéressante pour utiliser de l’énergie verte. Cependant, comme toute technologie, les tuiles solaires présentent des avantages et des inconvénients, voici lesquels :

Avantages des tuiles solaires

Dispositif plus esthétique que les panneaux solaires ;

Système respectueux de l’environnement et recyclable ;

Permet de faire des économies d’énergie ;

Nécessite très peu d’entretien ;

Très résistantes, elles ont une durée de vie comprise entre 15 et 30 ans ;

L’installation est simple et la taille du système s’adapte à n’importe quel type de toiture.

Inconvénients des tuiles solaires

L'achat et l'installation sont plus coûteux que les panneaux solaires ;

Le rendement est plus faible pour certaines tuiles par rapport aux panneaux solaires classiques ;

Des travaux sont nécessaires lorsque le logement est déjà existant, car les tuiles solaires ne se posent pas en surimposition. De ce fait, il est donc plus judicieux de choisir ce dispositif dans le cadre d’un projet de construction neuve ou de rénovation, intégrant un remplacement de toiture.

Quelles sont les aides pour les tuiles solaires photovoltaïques ?

Les tuiles solaires sont un excellent moyen d'économiser de l'énergie et de l'argent. Cependant, le coût d'installation peut être décourageant. Heureusement, il existe plusieurs aides financières disponibles pour l‘installation des tuiles solaires. Ces subventions peuvent aider à compenser le coût d'installation et rendre les tuiles solaires plus accessibles. Il est possible de bénéficier de ces aides à condition que la pose soit effectuée par des professionnels certifiés RGE (Reconnu Garant de l'Environnement). Voici les aides disponibles pour l’installation de tuiles solaires :

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

L’éco-prêt à taux zéro permet de financer des travaux de rénovation énergétique sans payer d’intérêts. Ce prêt n’est pas soumis à des conditions de ressources et peut aller jusqu’à 50 000 €.

La TVA à taux réduit

La TVA à taux réduit est uniquement appliquée aux projets d’installation de tuiles solaires, dont la puissance est inférieure à 3 kWc. Dans ce cas, l’achat des équipements et l’installation sont soumis à un taux réduit à 10 %.

Prime à l’intégration paysagère ou Ptuile

La prime à l’intégration paysagère ou Ptuile, est une subvention qui apporte un soutien financier à certaines installations photovoltaïques. Toutes les installations de moins de 500 kWc peuvent prétendre à cette subvention. Néanmoins, plusieurs critères doivent être respectés, afin d'obtenir cette aide, voici lesquels :

Les tuiles solaires doivent être installées sur le toit (bâtiment, maison ou hangar) ;

L’inclinaison de la pente du toit doit se situer entre 10° et 75° ;

Le matériel solaire doit assurer l'étanchéité de la toiture par chevauchement ou emboitement ;

La surface de la toiture doit être recouverte au minimum à 80 % par l'installation solaire ;

La pose du matériel doit être réalisée par un professionnel RGE ;

Une attestation de conformité doit être délivrée par le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB) après les travaux.

Le montant de la prime paysagère varie en fonction de la date de demande de raccordement et de la puissance de l'installation solaire.

Prime à l‘autoconsommation

La tuile solaire est un dispositif qui donne la possibilité de choisir comment utiliser sa production d'énergie. Pour faire à la fois des économies, mais aussi rentabiliser son installation. Il est possible de choisir :

L’autoconsommation totale ;

; L’autoconsommation et vente du surplus ;

; La vente totale de la production.

Les aides des collectivités

Des aides régionales et locales peuvent intervenir en complément des aides de l’État. Il faut directement se renseigner auprès de la mairie.

Tableau comparatif : tuiles solaires ou panneaux photovoltaïques ?

Tuile solaire Panneau solaire Prix 7 à 10 €/Wc 2 à 3 €/Wc Esthétisme Remplace la couverture de la toiture Panneau solaire en surimposition visible Durée de vie 15 à 30 ans Plus de 30 ans Rendement

moyen

70 W/m² 180 W/m² Aides Prime à l'autoconsommation

Tarifs d'achat

TVA réduite

Éco-PTZ

Aides des collectivités territoriales Prime à l'autoconsommation

Tarifs d'achat

TVA réduite

Éco-PTZ

Aides des collectivités territoriales

Top 4 des principaux fabricants de tuiles solaires

Tesla

L'entreprise Tesla est spécialisée dans les énergies renouvelables et propose des modèles de tuiles photovoltaïques. Les tuiles solaires produites par la marque "Tesla Solar Roof" ont une puissance pouvant générer 60 Wc/m2.

Edilians

Edilians est le nom adopté par la société française Imerys depuis 2018. Elle conçoit et commercialise des tuiles solaires françaises à hautes performances.

SunStyle

SunStyle est un fabricant français de tuiles photovoltaïques uniquement spécialisé dans ce domaine. L'entreprise s'appuie sur cette technologie depuis le milieu des années 2000 et propose des produits éprouvés et très performants. Les tuiles solaires photovoltaïques du fabricant ont une puissance électrique qui se rapproche des panneaux photovoltaïques traditionnels.

Dyaqua

Invisible Solar est le nom de la technologie photovoltaïque de l’entreprise italienne Dyaqua. Les tuiles solaires sont visuellement identiques à des tuiles en terre cuite classiques.

