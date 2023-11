Le Village des Athlètes, une expérimentation à grande échelle du réemploi pour Placo

La marque Placo va déployer à grande échelle sa nouvelle cloison réemployable. Commandée par la Solideo, celle-ci va être mise en place sur les chantiers du Village des Athlètes. L’objectif fixé par la Solideo est d’assurer un taux de réemploi de minimum 75 % des matériaux utilisés pendant la phase de l’évènement international.

Le Village des Athlètes n’a même pas accueilli son premier occupant que la question de sa deuxième vie se pose déjà. La Solideo, chargée de la livraison des 70 ouvrages olympiques, porte pour ce quartier de grandes ambitions, notamment environnementales. Avec les millions - si ce n’est plus - de regards braqués sur la France pendant deux fois 15 jours, cet établissement public veut profiter de cette vitrine et faire du Village des Athlètes un exemple de la ville durable de demain.

Pour cela, d’importantes contraintes et d’ambitieux objectifs ont été imposés à toutes les parties prenantes, avec notamment un taux de réemploi de minimum 75 % des matériaux utilisés pendant la phase de l’évènement international.

Placo, marque du groupe Saint-Gobain, a accepté ce défi et va prochainement savoir s’il a été relevé. La Solideo a chargé Placo de créer une cloison en plâtre démontable, répondant à certaines exigences à la fois techniques, esthétiques, de coût, mais également de démontabilité et de réemploi de matériaux. Après quatre ans de travail, en collaboration avec la Solideo et les promoteurs et entreprises de construction des différents chantiers, Placo a pu mettre au point cette fameuse cloison.

Les destins entremêlés de la solution Placo

Le Village des Athlètes, qui s’étend sur une surface totale de 52 hectares, logera en 2024 14 250 personnes, avant d’être totalement remodelé en 2025.

Il accueillera alors ensuite 120 000 m² d’activités de bureaux et de commerces et plus de 2 800 logements. C’est là qu’intervient la solution de Placo.

La marque du groupe Saint-Gobain a fourni pas moins de 60 000 m² de ces cloisons démontables aux entreprises oeuvrant le Village des Athlètes. Deux sorts différents leur seront réservés. Une partie sera réemployée sur place par les promoteurs pour les besoins liés à la réversibilité après les compétitions, l’autre aura une deuxième vie et pourra être commercialisée dans de nouveaux chantiers en région parisienne via un service de réemploi mis en place par Placo.

Cette démarche va entraîner de facto la baisse de l’empreinte carbone des nouvelles constructions accueillant ces matériaux de seconde vie après les Jeux olympiques.

Autopsie de la cloison démontable Placo

Coupe de la cloison démontable Placo - Placo, Saint-Gobain

En plus de sa robustesse et d’un bon indice d’affaiblissement acoustique, cette cloison démontable est dotée d’un système d’accroche des rails hauts et bas innovant. Ces derniers, désormais collés à l’aide d’un ruban de colle sèche et d’une mousse double face, facilitent le démontage et minimisent la saleté.

À l’inverse d’une cloison standard, ce système ne se jointoie pas (pas de bandes, pas d’enduisage). Les plaques de plâtre sont fabriquées sur-mesure et sont laissées apparentes. Elles sont posées bord à bord grâce à leurs bords droits. Afin d’assurer l’esthétique du complexe et se fondre dans le support, des vis à tête blanches remplacent les vis traditionnelles.

Le démontage se fait de façon simple et rapide. La cloison a été étudiée pour réduire au maximum les traces suite à son démontage.

Des formations et un suivi rigoureux

En plus de proposer des formations à toutes les entreprises intervenant sur les chantiers afin de les familiariser à la technique de pose de cette innovation, Placo s’est engagé à ce que les plaques ne soient pas juste réemployables mais qu’elles soient effectivement réemployées.

En effet, Placo a su développer un service de récupération de plaques en vue de leur réemploi dans de nouveaux chantiers. Cette offre comprend à la fois l’accompagnement lors de la phase héritage, avec le suivi et la qualification du gisement, l’accompagnement à la dépose soignée mais aussi l’identification du chantier cible.

Un service d’accompagnement sera proposé aux entreprises partenaires des promoteurs du Village des Athlètes qui le souhaitent. Elles seront formées au démontage des plaques, à leur conditionnement ainsi qu’à leur traçabilité. Placo contrôlera ensuite la qualité des produits démontés pour garantir au chantier suivant un gisement de réemploi de qualité. La marque de Saint-Gobain sera également chargée de la commercialisation des plaques vers leur chantier de destination.

« Ce chantier constitue pour Placo un formidable terrain de jeu, accélérateur de nos réflexions autour du réemploi. Nous nous sommes lancés le défi d’assurer le réemploi effectif des plaques de plâtre que nous avons fournies avec un nouveau service de filière de réemploi qui accompagne nos partenaires promoteurs et entreprises en phase héritage. L’enjeu est de faire bénéficier au futur chantier destinataire d’un gisement de qualité avec des matériaux présentant le plus faible impact carbone du marché », déclare Manel Ben Saad, directrice de la prescription nationale Placo.

Jérémy Leduc

Photo de Une : SOLIDEO - Camile Pinot