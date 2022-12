Dans un contexte où la rénovation énergétique connaît un succès croissant, notamment pour réduire les consommations d’énergie, BigMat Toujas & Coll annoncent l’ouverture d’un nouvel espace dédié à la menuiserie dans son point de vente de Lons, près de Pau, dans les Pyrénées-Atlantiques (64).

L’enseigne de distribution de matériaux BigMat, qui cherche à recruter 400 personnes, annonce l’ouverture d’un nouveau concept store dédié à la menuiserie et à la maison connectée dans son point de vente de Lons (64).

Depuis cinq ans, les espaces menuiserie et carrelage se développent et rencontrent un fort succès dans les points de vente BigMat. Après Lourdes (65), un nouveau concept store dédié à la menuiserie voit donc le jour à Lons.

« En dynamisant les points de vente, le concept Espace Menuiserie a fait ses preuves. Mis en place précédemment à Lourdes, ce nouveau showroom à Lons vient concrétiser la stratégie de développement de notre groupement et permet à nos points de vente de proposer une offre étoffée aux artisans, tout en proposant des produits séduisants pour les particuliers », explique Olivier Rossato, responsable du point de vente BigMat Lons Pau Sud.

Miser sur la smart home

Étendu sur près de 200 m2, ce nouvel espace distribuera les menuiseries de grands fabricants, ainsi que des solutions connectées. L’objectif étant de proposer un large choix en matière d’esthétique, d’acoustique, de performances acoustiques et de confort, alors que les particuliers plébiscitent de plus en plus la smart home, notamment pour réduire les consommations d’énergie et sécuriser leur logement. Le nouvel espace proposera ainsi des solutions pour piloter l’ouverture et la fermeture des portes et volets roulants à distance.

L’ouverture de ce nouvel espace intervient dans un contexte où l’enseigne BigMat lance sa campagne « BigMat Family », qui vise à recruter 400 personnes, à différents types de postes (vendeurs menuiserie ou carrelage, commerciaux, managers, chefs d’agence, magasiniers, chauffeurs-livreurs…). À travers cette campagne, l’enseigne a pour objectif de revaloriser les métiers du négoce - notamment auprès des jeunes et des femmes - en présentant le quotidien de ses collaborateurs et en déjouant les préjugés.

Claire Lemonnier

Photo de une : BigMat