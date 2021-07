Fimat rejoint le réseau Technal

Fin juin dernier, Technal, le réseau de fabricants de menuiseries aluminium prêts à la pose, a accueilli un nouveau membre : l’entreprise Fimat. Pour Technal, c’est l’occasion de s’étendre au niveau national. Pour Fimat, la chance d’affirmer son expertise et de développer son activité à destination des artisans-poseurs.

Voilà un nouveau pas pour Technal, réseau de fabricants indépendants de menuiseries aluminium prêts à la pose. Ils sont à présent 18 ateliers nationaux, avec en juin dernier l’arrivée de Fimat dans leurs rangs. L’entreprise, basée à la Seyne-sur-Mer, dans le pôle d’activités de Toulon Ouest-Var, fait monter à deux le nombre d’adhérents présents dans la région PACA.

Une façon d’affirmer l’expertise de Fimat en matière de fabrication à l’unité, en neuf comme en rénovation, et sur différents produits de menuiserie aluminium : ensembles composés, façades, bi-coloration, grandes dimensions... La performance, la durabilité et le design sont des critères contrôlés par Technal avant d’intégrer un catalogue dans son réseau, à travers un diagnostic technique, commercial et financier. Même admise, l’entreprise adhérente doit également maintenir une certification attestant la qualité des matériaux, délivrée et vérifiée régulièrement par un organisme extérieur, pendant et avant la livraison.

Le réseau Technal encourage également ses membres à compléter leur offre d’un service de livraison rapide et en circuit-court sur les chantiers alentours, ainsi que de finitions et remplissages de tous types.

Une opportunité de développement pour Fimat

Présent dans toutes les étapes des projets des entreprises (étude de faisabilité, devis personnalisé…), le réseau Technal se présente comme un gage de réactivité et d'adaptabilité.

Des valeurs dans lesquelles Fimat se reconnaît car elles « permettent de créer des liens de fidélité forts avec les artisans poseurs. Notre atelier de fabrication de 4 000 m2 et notre bureau d’études intégré nous permettent de concevoir tous les types de menuiseries sur-mesure Technal, du plus classique au plus complexe », atteste Vincent Thibaudat, nouvel associé de Patrick Saint-Etienne, dirigeant historique de Fimat, depuis le rachat du fonds de commerce en 2009.

Rejoindre le réseau Technal a été le premier projet de leur collaboration scellée en mai dernier, marqué par l’envie de développer davantage leur activité auprès de leurs divers clients artisans poseurs (villas, commerces, logements collectifs). C’est ainsi que « trois commerciaux ont été recrutés pour élargir ce portefeuille clients sur les départements du Var et des Alpes-Maritimes. Nous avons également des ambitions dans les autres départements de la région PACA et au-delà ! Depuis le début de l’année 2021, nous sommes en croissance constante en enregistrant 2 à 5 ouvertures de compte mensuelles », souligne Patrick Saint-Etienne.

Virginie Kroun

Photo de une : Fabrice Hirmance