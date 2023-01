Fondée il y a plus de cinq ans, la société Boks propose des boîtes à colis permettant une récupération des livraisons à tout moment de la semaine et de la journée. Initialement adressé aux particuliers, ce système a été repensé pour répondre aux problèmes d’approvisionnement des professionnels, notamment du BTP. Explications avec Olivier de Rodellec, cofondateur de Boks.

Lancée en 2017, Boks, entreprise concevant les boîtes à colis connectées éponymes, ne se destinait pas au départ à une cible professionnelle. « Au départ Boks est né pour le résidentiel, et donc faciliter la réception et l'envoi des colis en toute sécurité, même pendant son absence. Boks s'est rendu compte que certains professionnels achetaient les produits Boks pour en détourner l'utilisation et faire face au problème de logistique pour la réception du matériel de travail », nous explique Olivier de Rodellec, cofondateur de Boks.

C’est à partir de ce constat qu’est née la gamme boksPro, proposant trois tailles de box : M (215 litres), L (768 litres) et XL (2778 litres pouvant accueillir une palette industrielle).

Une diversité de modèles afin de s’adapter aux besoins et contraintes des entreprises, en particulier celles du BTP. « Nous constatons que les difficultés d'approvisionnement sont toujours les mêmes : perte de temps, perte d'efficacité opérationnelle pour les équipes, retards et changements fréquents dans les plannings de travail car les commandes ne sont pas toujours livrées au premier passage, ce qui impose une reprogrammation de la livraison... qui au final est une perte économique. Il était donc nécessaire de proposer une solution innovante et adaptée aux exigences de tous les professionnels du BTP », commente Olivier de Rodellec. Selon les estimations de Boks, 10 % du temps de travail serait perdu à cause de ces problématiques.

Un système de livraison pour régler les problèmes de livraison sur chantier

Qu’importe la taille, le fonctionnement de la boksPro reste le même. Le livreur dépose le colis à l’aide d’un code à usage unique généré par le destinataire. Le professionnel récupère son colis, muni de son smartphone et par un mode d’ouverture Bluetooth. Le tout pour une récupération de la marchandise au moment opportun, 24h/24, 7j/7.

La technologie de boksPro s’accompagne d’une application mobile et d'un espace web dédié. La souscription à l’abonnement Service + offre d’autres fonctionnalités, tel que l’ajout d’un bridge WiFi, pour une ouverture de la boîte à colis à distance.

Mais qu’en est-il du succès de la boksPro auprès des professionnels du BTP ? « Nous sommes en phase de lancement de ce nouveau produit, mais nous avons une grande demande de la part de ce secteur. Que ce soit pour les indépendants (plombiers, électriciens, chauffagistes, artisans,) qui sont souvent en déplacement et doivent pouvoir réceptionner leurs commandes, mais aussi pour des grandes sociétés comme par exemple TDF - l’opérateur d'infrastructures et de réseaux numériques, notre 1er client - qui nécessite de points de réception du matériel de travail pour leurs équipes mobiles de maintenance du réseau télécom », nous répond Olivier de Rodellec.

D’autres noms du BTP se distinguent d’ailleurs dans la clientèle de boksPro : Spie, Saint-Gobain, GRDF, mais également Hammel. Le distributeur spécialisé dans le chauffage et la plomberie a d’ailleurs utilisé ces boîtes à colis pour déployer son service CollectBoks.



Prochaine étape pour Boks : entreprendre des évolutions « plus liées au software qu'au hardware », nous livre son co-fondateur. Il poursuit : « On a bien élargi la gamme avec différents types de contenants qui répondent aux besoins des différentes typologies de clients et interlocuteurs qui sont dans le domaine du BTP. Les évolutions seront plus d'ordre applicatives pour rendre le service encore plus performant et correspondant aux besoins de nos clients comme le back office ».

Propos recueillis par Virginie Kroun

Photo de une : Boks