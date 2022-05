Le groupe Chavigny continue son développement avec le rachat d’Alexis Robert Distribution | 20.05.22

Acteur majeur du secteur bâtiment et transport dans la région Centre-Val de Loire, le groupe Chavigny vient d’acquérir la société Alexis Robert, spécialiste de la distribution de produits de bricolage et fournitures industrielles. L’entreprise familiale va ainsi pouvoir étendre son activité de métaux et quincaillerie, grâce à sa première implantation dans le Loiret (45).

Le groupe Chavigny a réalisé une opération de croissance externe ambitieuse, en faisant l'acquisition de la société Alexis Robert, le 1er avril dernier. Le groupe Chavigny renforce son maillage en Centre-Val de Loire Ce rachat permet donc au distributeur de s'implanter dans un nouveau département de la région Centre-Val de Loire, à savoir le Loiret (45), sachant que le groupe dispose déjà d’une activité dans les départements de la Sarthe (72) et de l'Eure-et-Loir (28). Spécialisée dans la distribution de produits de bricolage et de fournitures industrielles, la société Alexis Robert bénéficie d’une très forte notoriété, composée à la fois de professionnels et de particuliers. L’entreprise compte aujourd’hui 47 collaborateurs, ainsi que 5 000m² de surface de vente, de stockage et dépôt, pour un total de 14 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ce rachat est également l'occasion pour le groupe Chavigny d'étendre son activité de métaux et quincaillerie. Durant l'année 2022, la société Alexis Robert sera toutefois pilotée indépendamment du réseau Chavigny Distribution, afin de capitaliser sur la reconnaissance que s’est forgée l’entreprise sur son secteur géographique, depuis plus de deux siècles. Robin Schmidt Photo de une : © Groupe Chavigny - Alexis Robert

Robin.schmidt