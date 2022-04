Point.P, l’enseigne principale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, poursuit sa politique de renforcement régionale, avec l’intégration de cinq nouveaux points de vente. Le négoce généraliste et multi-spécialiste vient donc d’acquérir trois points de vente MBA (Matériaux et Bois d’Aquitaine) en Gironde, ainsi que deux autres en Seine-et-Marne et dans le Loiret.

Après la décarbonation de ses services de livraison en octobre dernier, c'est sur le développement de son réseau de négoces que Point.P s'est penché, durant ce mois d'avril.

Perfectionnement du réseau en région Centre

Etablis respectivement à Saint-Pierre-lès-Nemours (77) et à Lorris (45), Thévenard et MDML bénéficient d’une grande notoriété auprès des artisans. Au total, ces deux points de vente rassemblent vingt collaborateurs rejoignant les équipes du négoce de matériaux de construction.

Pour la principale enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, l’intégration de ces distributeurs permet de parfaire son réseau et de proposer à ses clients une expertise métier facilement accessible dans les départements de la Seine-et-Marne et du Loiret. « Cette acquisition vient renforcer le réseau de Point.P sur la région Centre. L’enseigne y disposera de 70 points de vente animés par plus de 800 collaborateurs », déclare Franck Leclerc, directeur général de Point.P Centre.

Un renforcement de son offre sur le bois en Nouvelle-Aquitaine

Point.P vient également compléter son offre multi-spécialiste avec l’acquisition de trois points de vente MBA (Matériaux et Bois d’Aquitaine) en Gironde (33). Situées à Bordeaux Mérignac, Fronsac et Pineuilh, ces trois agences sont spécialisées dans le bois et la construction durable et comptent pas moins de quarante collaborateurs. « Cette acquisition consolide notre réseau régional avec 130 points de vente. MBA conserve sa spécialisation sur le bois et son expertise sur la terrasse », précise Patrick Noguès, directeur général de Point.P Nouvelle-Aquitaine.

Le point de vente principal de Bordeaux Mérignac s'étend sur 16 000m2 et comprend un atelier de découpe.

Avec l’intégration de ces trois nouveaux points de vente, Point.P vient prolonger ses différentes actions sur le bois, avec le développement du biosourcé, le déploiement d’une logistique vertueuse, ou encore l’engagement en faveur de la rénovation énergétique. « Cette intégration répond à une stratégie de renforcement de notre offre à destination des charpentiers, constructeurs bois, menuisiers et couvreurs. Elle prend aussi en compte la RE2020 qui nous conduit à proposer de nouveaux modes constructifs en phase avec la volonté de décarbonation du secteur du bâtiment », indique Nicolas Godet, directeur général de Point.P.

Robin Schmidt

Photo de une : MBA Mérignac ©Point.P