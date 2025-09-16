LaPorteDeService.com affiche une offre de menuiseries métalliques pour les établissements recevant du public et des travailleurs. Son configurateur de devis permet un paiement en ligne, de façon à améliorer la trésorerie des professionnels.

En 2021, Bob Condemine, expert menuiserie et Mathieu Ballarin, spécialiste en e-commerce, fondent LaPorteDeService.com. Cette plateforme vend aux professionnels des menuiseries métalliques et techniques sur-mesure.

Dans son offre : des portes (d’entrée, de garage de service, de secours, coupe-feu…), des produits techniques (trappes de visite, portes palières…), des fenêtres et coulissants aluminium Reynaers, ainsi que des verrières.

« Chaque produit est disponible en 1 ou 2 vantaux, avec des finitions variées (brutes, Galva, thermolaquées, à peindre, stratifiées) », lit-on dans le communiqué de la start-up.

Un paiement en ligne à 30 jours

Des produits adressés aux établissement recevant du public (ERP) et des travailleurs. Mais la particularité de la plateforme réside dans son configurateur de devis en ligne.

Ce dernier génère un devis « en instantané et en libre accès sur toutes les menuiseries, même sur-mesure », sur l’ensemble de l’offre de LaPorteDeService.com. Il permet un paiement en ligne à 30 jours sur présentation d’un simple SIRET, en partenariat avec Allianz Trade.

La livraison serait amoindrie à trois jours ouvrés pour les portes métalliques et coupe-feu RAL 7035 et 7016. LaPorteDeService.com veut ainsi faciliter la trésorerie des artisans du bâtiment, tendue face à l’inflation.

Par Virginie Kroun