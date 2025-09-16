Volets roulants, portes de garage ou brise-soleil… Provélis repense son site web pour rendre l’information plus accessible et simplifier le parcours des visiteurs.

Fabricant français de fermetures sur-mesure depuis 2002, Provélis franchit une nouvelle étape dans sa stratégie digitale avec la mise en ligne de son site internet entièrement repensé : www.provelis.fr.

Ce dernier a été conçu comme un véritable guide pour aider chacun à faire les bons choix en matière de fermetures. Conseils pratiques, explications techniques et réponses aux questions les plus fréquentes (importance de la ventilation, rôle des couleurs, réglementation en vigueur…) viennent structurer le parcours de l’utilisateur.

« Notre objectif est de mettre à disposition une large source d’information accessible, afin que chaque visiteur puisse affiner son projet et définir ses besoins avant d’entrer en contact avec nos partenaires poseurs », explique Nicolas Herbivo, directeur général de Provélis.

Le savoir-faire mis en lumière

Spécialiste du haut de gamme et du sur-mesure, Provélis conçoit et fabrique volets roulants, portes de garage et brise-soleil orientables en aluminium et PVC. Son nouvel espace digital valorise particulièrement les réalisations emblématiques de l’entreprise, fruits du travail conjoint entre le bureau d’études et les équipes de production.

Le site permet également de découvrir l’atelier de fabrication situé à Saint-Jean-Bonnefonds (Loire), à travers des vidéos et des portraits d’équipes.

Un outil au service des particuliers et des professionnels

Pensé comme une porte d’entrée pour initier un projet de travaux, le site constitue aussi un outil d’aide à la vente pour les artisans partenaires. Une section « de pro à pro » leur est dédiée avec des ressources spécifiques (partenariats, showroom, boutique d’accessoires…).

« Nous avons travaillé en étroite collaboration avec nos clients poseurs pour concevoir un site utile et concret », souligne Laurence Allain-Guillemot, directrice marketing et communication du groupe Estémi, auquel appartient Provélis.

Ancré au cœur de la France, Provélis revendique le 100 % fabrication française et le choix du local comme stratégie assumée. Ses produits sont certifiés NF et CE, et s’adaptent aussi bien aux constructions neuves qu’aux projets de rénovation.

Par Marie Gérald