Ouvêo et Loubat Fermetures participent à la rénovation d’une longère du Nord
Mis à jour le 16 septembre 2025 à 12h19
A travers ses deux marques Ouvêo et Loubat Fermetures, le groupe Estémi a participé à une rénovation sur-mesure dans le village de Bourlon, situé à quelques kilomètres de Cambrai (59).
Cette rénovation concernait une maison conçue au début des années 2000 mais imitant parfaitement les anciennes longères en briques rouge typiques du Nord.
Marier le gris à la brique rouge
Souhaitant refaire les menuiseries et fermetures, les propriétaires ont choisi de se tourner vers un coloris gris, souvent marié à la brique rouge dans l’architecture du Nord de la France et de la Belgique.
L’objectif : disposer d’une conception harmonieuse et d’un même RAL 7039.
Une conception française sur-mesure
Pour ce projet, l’équipe Ouvêo Hauts-de-France a donc conçu et fabriqué sur-mesure un ensemble de dix menuiseries PVC (gamme Eudonie Design) au sein de son atelier de Masnières (59), et fait appel à Loubat Fermetures pour la conception d’un ensemble de six volets battants à deux vantaux (gamme Boréal Aluminium), fabriqués dans l’atelier de Sainte-Livrade-sur-Lot (47).
La gamme Eudonie Design d’Ouvêo propose notamment une performance thermique Uw allant jusqu’à 1,3 / m2 k., et une performance acoustique Rw jusqu’à 35 Db.
La gamme Boréal, elle, présente des performances thermiques avec un Delta R de 0.25 m2 K/W (suivant dimensions et configurations).
Pour les trois chiens assis du premier étage, des volets roulants Ouvêo ont également été choisis.
Par Claire Lemonnier
Les protections solaires, grandes oubliées des aides à la rénovation ?
Le groupement Actibaie a profité du Mondial du Bâtiment pour donner une conférence sur le confort thermique et l’adaptabilité des bâtiments face au réchauffement climatique. Les équipements de la baie...
Kit CET Ø160 : améliorez la performance de votre chauffe-eau thermodynamique
Kit Ø160 : la solution idéale pour raccorder vos chauffe-eaux thermodynamiques sur air extrait.
Brique R ≥ 1 et accessoires : l’optimum technico-économique
Briques, linteaux et coffres isolants : une solution homogène pour traiter les points singuliers et réussir la RE2020 avec performance et durabilité.
Les volets Ehret, touche esthétique dans une construction munichoise
Au cœur du quartier culturel de Maxvorstadt à Munich (Allemagne), l’« Ensemble No. 52 » mêle architecture traditionnelle et design contemporain, avec des volets pliants sur mesure signés Ehret. Un clin...