Pour harmoniser rénovation des menuiseries et des fermetures, rien de mieux que de faire appel au même groupe. C’est l’option choisie par les propriétaires d’une longère dans le Nord, ayant fait appel au groupe Estémi.

A travers ses deux marques Ouvêo et Loubat Fermetures, le groupe Estémi a participé à une rénovation sur-mesure dans le village de Bourlon, situé à quelques kilomètres de Cambrai (59).

Cette rénovation concernait une maison conçue au début des années 2000 mais imitant parfaitement les anciennes longères en briques rouge typiques du Nord.

Marier le gris à la brique rouge

Souhaitant refaire les menuiseries et fermetures, les propriétaires ont choisi de se tourner vers un coloris gris, souvent marié à la brique rouge dans l’architecture du Nord de la France et de la Belgique.

L’objectif : disposer d’une conception harmonieuse et d’un même RAL 7039.

Une conception française sur-mesure

Pour ce projet, l’équipe Ouvêo Hauts-de-France a donc conçu et fabriqué sur-mesure un ensemble de dix menuiseries PVC (gamme Eudonie Design) au sein de son atelier de Masnières (59), et fait appel à Loubat Fermetures pour la conception d’un ensemble de six volets battants à deux vantaux (gamme Boréal Aluminium), fabriqués dans l’atelier de Sainte-Livrade-sur-Lot (47).

La gamme Eudonie Design d’Ouvêo propose notamment une performance thermique Uw allant jusqu’à 1,3 / m2 k., et une performance acoustique Rw jusqu’à 35 Db.

La gamme Boréal, elle, présente des performances thermiques avec un Delta R de 0.25 m2 K/W (suivant dimensions et configurations).

Pour les trois chiens assis du premier étage, des volets roulants Ouvêo ont également été choisis.

Par Claire Lemonnier