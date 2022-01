Le groupe Chavigny fusionne ses magasins Thoreau, CMC et Limours Matériaux

Né dans la région Centre-Val de Loire, le groupe Chavigny a eu le temps, en plus d’un siècle, de devenir tentaculaire. Tentaculaire est le mot, car d’une simple entreprise de maçonnerie, la société a peu à peu évolué dans d’autres secteurs du bâtiment et du transport, notamment la distribution. Dernière nouvelle d’ailleurs sur cette activité au 1er janvier dernier : la fusion des magasins Thoreau, le Comptoir Métallurgique Chartrain ainsi que Limours Matériaux, sous l’enseigne Chavigny Distribution SAS, nouvelle entité juridique du groupe.

Sur quatre générations, la famille Chavigny n’a cessé de développer son groupe éponyme, référence de la distribution dans le transport et le bâtiment en Centre-Val de Loire, mais également dans l’Essonne, la Vienne, la Sarthe ainsi que le Maine-et-Loire.

Au départ entreprise de maçonnerie lancée il y a plus de 125 ans, la structure familiale se diversifie au fil des décennies vers les carrières, les transports, la préfabrication, l’énergie (fioul, gazole…), le béton prêt à l’emploi, le recyclage de déchets, les travaux publics et enfin la distribution.



Trois magasins sous une même enseigne

Sur le volet distribution B2B, le groupe Chavigny a multiplié les acquisitions de magasins, dont Thoreau, le Comptoir Métallurgique Chartrain ainsi que Limours Matériaux. Depuis ce 1er janvier, les trois sociétés respectivement basées à Pecqueuse (91), Dreux et Mainvilliers (28) ainsi qu'à la Ferté Bernard (72), sont réunies sous la même enseigne.

Baptisée Chavigny Distribution SAS, la nouvelle structure juridique réunit désormais 400 collaborateurs et plus d’une trentaine d’établissements. La branche se constituera de la distribution de matériaux de construction, représentant 24 agences ordonnées en trois tailles, avec ou sans showroom. Une activité historique renforcée par huit autres points de vente spécialisées dans le chauffage, sanitaire et climatisation, et trois autres dans la quincaillerie, l’outillage et les métaux.

La fusion tend également à harmoniser la marque Chavigny Distribution, chaque signalétique étant spécifique à chaque point de vente, afin de mieux orienter la clientèle du groupe Chavigny, composée à 70 % de professionnels. De plus, les intéressés auront la possibilité de consommer dans ce réseau de point de vente via un compte client unique. Rendu possible grâce à progiciel de gestion intégré commun déployé fin 2021, le compte tend à fluidifier le parcours d’achat, tant en physique qu’en digital.



Virginie Kroun

Photo de Une : Groupe Chavigny