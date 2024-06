Le groupe Lorillard acquiert Pro-Fermetures

Expert de la menuiserie industrielle, le groupe Lorillard vient d’acquérir la majorité du capital de l’entreprise Pro-Fermetures pour stimuler sa croissance et élargir son maillage du territoire.

L'acquisition de Pro-Fermetures, fondée en 1996 et dirigée par Yannick Morvan, est une étape importante dans la stratégie de croissance du groupe Lorillard. Implantée dans le sud de la Bretagne, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires annuel de 16,5 millions d'euros. Reconnue pour son expertise dans l'amélioration de l'habitat, elle propose une large gamme de produits, notamment des fenêtres, portes, volets, stores, portails, et systèmes de sécurité.

Mutualiser les compétences

L'intégration de Pro-Fermetures au sein du groupe Lorillard permettra de mutualiser les compétences et de renforcer les synergies entre les deux entités. Yannick Morvan, qui continuera de diriger Pro-Fermetures, souligne l'importance de cette collaboration pour « anticiper et capitaliser sur le travail accompli, tout en bénéficiant du soutien d'un partenaire solide et expérimenté ».

Le groupe Lorillard annonce s'engager à préserver l'identité de Pro-Fermetures, en conservant son nom et en maintenant l'engagement envers l'ensemble des collaborateurs. Une vision inclusive et participative, illustrée par le fait que certains employés de Pro-Fermetures détiennent des parts dans l'entreprise.

« Avec l’acquisition de la société France 2000 en janvier dernier, nous avons augmenté notre chiffre d’affaires de 16 millions d'euros sur le marché du tertiaire en fourniture et pose. Avec l’intégration de Pro-Fermetures, nous conservons un équilibre entre nos marchés à destination du particulier et nos marchés à destination des institutionnels », déclare Thierry Luce, président du groupe Lorillard.

Ce dernier souligne avoir pour objectif d'augmenter le nombre de points de vente destinés aux particuliers afin d'obtenir une part de marché plus importante.

Marie Gérald

Photo de une : groupe Lorillard