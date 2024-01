Le groupe Lorillard se renforce en faisant l’acquisition de France 2000

Le groupe Lorillard vient de faire l’acquisition de France 2000. Cette acquisition va notamment permettre au groupe d’obtenir de nouvelles parts de marché dans le secteur de la construction et de la rénovation de murs rideaux en aluminium, mais également de consolider sa présence dans la région Est de la France, où il n’était pas encore présent.

Le groupe Lorillard, acteur majeur de la menuiserie industrielle sur-mesure, vient de finaliser l’acquisition de France 2000.

Fondée et présidée par Jean-Claude Sot, l'entreprise compte aujourd’hui 90 salariés et prospère surtout sur le marché du neuf. Réalisant 60 % de son chiffre d’affaires à Paris et en Île-de-France, ce dernier s’est approché des 16 millions d’euros en 2023.

En faisant cette acquisition, le groupe Lorillard entend bien renforcer ses parts de marché dans le secteur de la construction et de la rénovation de murs rideaux en aluminium, tout en consolidant sa présence dans l’est de la France, où il est pour l’heure encore peu présent. Le groupe Lorillard, présidé par Thierry Luce, a également à cœur de créer une dynamique commerciale entre les deux sociétés.

Un partenariat donnant-donnant

L’objectif est que France 2000 puisse profiter de la puissance du groupe Lorillard pour continuer à se développer, tout en préservant son autonomie.

C’est d’ailleurs au cours de la passation de pouvoir entre Jean-Claude Sot et son fils Jean-Baptiste que la décision de s’adosser à un groupe à émerger. Ceci afin d’assurer la pérennité et la prospérité de l’entreprise. Jean-Claude Sot explique : « Le choix du groupe Lorillard en tant que repreneur de France 2000 a été motivé non pas par des considérations financières, mais par la capacité financière de ce groupe à assurer la prospérité et la pérennité de France 2000. Le maintien de l’indépendance organisationnelle de France 2000 et le respect des engagements envers les employés sont des aspects cruciaux, dûment confirmés et approuvés par le groupe Lorillard ».

De son côté, le groupe Lorillard va pouvoir tirer parti de la forte implantation régionale de France 2000, mais également de son expertise spécifique en matière de construction de murs rideaux aluminium, comme l’explique Thierry Luce : « L’acquisition de la société France 2000 que je connais depuis plus de 20 ans, constitue une porte d’entrée majeure sur le marché du mur rideau neuf, dans une région où notre présence était jusqu’alors limitée. Elle élargit notre champ d’action géographique, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance. Outre cette expansion géographique, l’acquisition apporte des compétences clés, notamment les qualifications 3712 et 3723, renforçant notre positionnement dans la fabrication, la fourniture et la pose de façades-rideaux métalliques ».

Thierry Luce se projette également vers les futures évolutions du secteur, notamment en référence au nouveau décret tertiaire. « Celui-ci prévoit la nécessité imminente de rénover les anciennes façades en mur rideau pour améliorer le bilan thermique des bâtiments énergivores. Ainsi, l’acquisition de France 2000 revêt une importance stratégique, offrant au groupe une expertise et un outil industriel parfaitement alignés sur ces perspectives à venir », détaille M. Luce.

L’acquisition de France 2000 par le groupe Lorillard a permis à ce dernier de voir son chiffre d’affaires s’élever à 280 millions d’euros au 1er janvier 2024. L’objectif est de voir ce CA s’élever à plus de 300 millions d’euros à fin 2024.

Jérémy Leduc

Photo de Une : groupe Lorillard