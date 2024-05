Face à une croissance modérée mais constante de ses effectifs, les négoces des matériaux de construction rencontrent des difficultés en matière de recrutement, selon la dernière étude de l'Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction. Et pour cause, la pénurie de main-d'oeuvre qualifiée et le manque d'attractivité du secteur.

Le secteur de la construction évolue constamment, notamment en ce qui concerne l'emploi et le recrutement. C’est dans ce contexte que la Commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) a commandé une étude pour comprendre les besoins et pratiques de recrutement au sein du secteur des négoces des matériaux de construction.

Un secteur en croissance

Entre 2018 et 2021, le secteur du négoce des matériaux de construction a connu une croissance modérée de ses effectifs salariés (+14 %), passant de 77 280 en 2018, à 88 100 en 2021.

Parmi les entreprises interrogées, 74 % ont recruté au moins une personne au cours des deux dernières années. Un chiffre qui varie significativement en fonction de la taille de l'entreprise, avec un nombre moyen de 3 recrutements pour les entreprises de moins de 11 salariés.

À l’inverse, les entreprises de 50 à 299 salariés et celles de 300 salariés ou plus, ont toutes recruté, avec des moyennes respectives de 22 et 121 recrutements​​.

Un « turnover » rapide des candidats

Les entreprises du secteur font face à plusieurs défis en matière de recrutement en raison du faible nombre de candidats, notamment pour les postes de magasiniers, chauffeurs-livreurs, attachés technico-commerciaux (ATC), vendeurs-conseils et vendeurs-comptoirs.

Le manque d’expérience et de qualification joue également dans la balance, puisque ces métiers nécessitent souvent des conditions de travail spécifiques, et qui explique un « turnover » rapide des candidats recrutés. 40 % des entreprises qui indiquent avoir constaté un départ rapide des nouvelles recrues. « En moyenne un recrutement sur dix n'ayant pas survécu à l'année »​, précise-t-il.

Par ailleurs, plus de la moitié des entreprises (55,3 %) sont incapables de prédire les augmentations de personnel sur les trois prochaines années.

Les postes d'encadrement (managers, responsables d'équipe, chefs d'agence ou de dépôt) sont moins souvent pourvus par des recrutements externes, en raison de la préférence pour la mobilité interne​​​​.

Les recrutements se répartissent de manière relativement uniforme à travers la France, avec des régions comme la Bourgogne-Franche-Comté et la Corse qui affichent des taux de recrutement particulièrement élevés. En revanche, des régions comme l'Île-de-France et la Nouvelle-Aquitaine montrent des taux de recrutement plus bas pour certains types de postes, notamment les managers​​.

En ce qui concerne l’évaluation des candidats, elle repose majoritairement sur le ressenti lors des entretiens (74,3 %) et sur la période d'essai (41,8 %). Les tests ou immersions pendant l'entretien sont moins courants, utilisés respectivement par 14 % et 8 % des employeurs​​

Moderniser l’image du secteur

Pour pallier le manque de candidats qualifiés, les employeurs doivent s’efforcer à chercher des solutions innovantes pour attirer des talents, les entreprises et les métiers du négoce des matériaux de construction pâtissant d’un manque d’attractivité (niveaux de rémunération, conditions et horaires de travail...).

Pour cela, le rapport préconise en premier lieu la modernisation de l'image de la branche, en mettant l’accent sur la transition écologique et énergétique qui peut attirer de nouveaux candidats, souvent plus sensibles à ces enjeux​​. Il encourage également de promouvoir la féminisation des métiers et le recrutement de personnes en situation de handicap ou résidant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV)​​.

Il recommande également d’investir dans la formation continue et l'alternance, notamment pour les petites entreprises, qui peuvent bénéficier d'un soutien financier pour accueillir des alternants​​.

Par ailleurs, « l’attractivité des offres d'emploi et la fidélisation des employés sont des éléments essentiels pour assurer la stabilité et la croissance des entreprises du négoce », expliquent les auteurs du rapport, qui soulignent que les pratiques d'accueil et d'intégration jouent un rôle important dans la réussite des parcours professionnels des nouveaux recrutés.

Une pratique déjà employée par la moitié des entreprises du secteur qui indiquent « organiser des moments collectifs et de convivialité ». Les visites des différents sites de l'entreprise sont également mentionnées comme une pratique courante pour l'intégration​​.

Néanmois, trois quarts des entreprises se disent prêtes à étoffer leurs pratiques de recrutement, notamment en ayant recours aux réseaux sociaux.

Marie Gérald

