Pour les 30 ans de la marque Ytong, l’industriel Xella France a entrepris un tour de France pour aller à la rencontre des maçons et renforcer les relations avec les négoces de matériaux. Baptisée les « Matinales – Ytong 30 ans », la tournée nationale a débuté en mai dernier et se poursuivra durant 6 mois. Au programme : des sessions de formation et d'information présentant la nouvelle armature métallique Ytofor et les évolutions réglementaires liées au DTU 20.1.