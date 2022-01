Ravalement de façade pour le site de Xella

La nouvelle équipe de direction de Xella France a récemment présenté à la presse la stratégie qu’elle met en œuvre pour assurer le développement des solutions constructives en béton cellulaire. Celle-ci porte aussi bien sur les applications classiques, notamment la maison individuelle, que sur des applications plus récentes en France, par exemple les immeubles d’habitation jusqu’à R+8. Et toujours avec ce qui fait la force de ce matériau, ses excellentes capacités d’isolation et sa facilité de mise en œuvre.