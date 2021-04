Afin de répondre au mieux à tous les besoins de ses clients, l’enseigne Point.P a lancé, le lundi 19 avril, son catalogue Matériaux & Outillage édition 2021. Avec plus de 10 000 références à l’intérieur, ce dernier aide les professionnels du secteur à choisir facilement et au meilleur prix les produits spécifiques dont ils ont besoin, et notamment dans le cadre de travaux de rénovation énergétique. Les détails.

Premier réseau français de distribution multicanal, Point. P est soucieux de présenter à ses clients une offre de produits qualitative au tarif le plus juste, et s’engage à leur proposer le meilleur rapport qualité/prix. C’est dans ce contexte que la société lance son catalogue Matériaux & Outillage, édition 2021.

L’enseigne de distribution, dans un communiqué, explique : « Afin de faciliter les recherches des professionnels pour leurs achats de matériaux et d’outillage, Point.P a rassemblé en un seul et même support l’ensemble de son offre. Ainsi, quel que soit son corps de métier, le professionnel trouvera dans le même catalogue toute l’offre matériaux de Point.P, suivie de l’ensemble des références d’outillage et de consommables disponibles ».

Point.P met la rénovation énergétique à l'honneur

Point.P, filiale de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, tend à être en adéquation avec les engagements du groupe Saint-Gobain. Ainsi, l’enseigne veille à accompagner ses clients professionnels et les particuliers sur la rénovation énergétique en mettant à leur disposition de nombreux services innovants.

Mis en avant dès les premières pages du catalogue avec une double page dédiée, les services mis en place par Point.P sont notamment des formations et des solutions innovantes pour obtenir la certification RGE, la mise en relation avec des artisans qualifiés grâce à la plateforme lamaisonsaintgobain.fr, deux simulateurs d’aide aux travaux (CAPRENOV+ et aides aux travaux.fr), des chiffrages entièrement dédiés à la rénovation énergétique (SOLU+), et enfin RENOPRIM+ et son programme de primes Certificats d’Economie d’Energie (CEE) pour les professionnels de la rénovation.

« Tous les produits référencés permettant de bénéficier des aides de l’Etat dans le cadre du dispositif Ma Prim’Renov sont signalés par un pictogramme dédié », ajoute Point.P.

Faciliter le quotidien des professionnels

Dans leur catalogue Matériaux & Outillage 2021, Point.P a choisi de mettre en lumière une sélection d'une cinquantaine de produits proposés à des tarifs compétitifs. Intitulée « Top Prix », la sélection est valorisée dans le catalogue grâce à des double pages dédiées en début d’univers qui mettent en avant quatre à cinq produits par catégorie.

De plus, Point.P a décidé de mettre en place un système d’onglets de couleur visibles sur la tranche qui sert à diriger rapidement le client vers l’offre la plus adaptée à ses besoins. Comme pour les éditions précédentes, le magazine se décline en 10 versions régionales. Pour chacune, la partie Matériaux regroupe en moyenne 5 000 références classées en 11 catégories, quant à la partie outillage, elle répertorie 6 000 références d’outillage réparties en 8 univers.

L’enseigne s’engage, par ailleurs, « à faciliter le quotidien de ses clients en leur fournissant une information précise des tarifs et de la disponibilité de chaque produit et en leur proposant différentes options de retrait de commande. » Elle propose également la livraison sur chantier par camion en 48h ouvrées, dans un rayon de 40 km autour de l’agence de référence, avec suivi en temps réel par SMS.

Marie Gérald

Photo de Une : Point.P