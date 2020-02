Le SERCE, qui représente les entreprises de la transition énergétique et numérique, explique au travers de 4 vidéos les solutions présentées par le décret mis en place en 2019 pour la rénovation des bâtiments du secteur tertiaire. Ces solutions de rénovation proposées au secteur tertiaire permettent d’atteindre les objectifs fixés par la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC).

Il est la continuité de la loi Grenelle adoptée en 2010 qui prévoyait, 10 après, une réduction de la consommation d’énergie de 38%. Le décret tertiaire, qui date de 2019, vient fixer les objectifs de cette loi Grenelle en proposant des solutions aux entreprises et bâtiments publics en termes de rénovation énergétique.

Au travers de 4 vidéos, le Serce explique les différents points abordés par le décret, mais aussi l’accompagnement qu’il peut fournir pour soutenir les entreprises dans le financement de leurs rénovations.

Le décret tertiaire : quèsaco ?

C’est le premier sujet abordé par l’une des vidéos du Serce publiée sur Youtube. Le décret tertiaire est présenté comme un aboutissement « on passe enfin à l’action » après l’adoption de la loi Grenelle et de la loi Élan. Ce décret impose des réductions de consommation d’énergie augmentant tous les dix ans (-40 % en 2030, -50 % en 2040, -60 % en 2050). Ces économies d’énergie sont calculées sur la base de consommation d’une année pleine à compter de 2010. Ce décret permet également la distribution de sanctions administratives et financières en cas de non-respect des objectifs fixés.

A chaque bâtiment sa solution de rénovation

Pour que les bâtiments puissent être rénovés, plusieurs possibilités sont proposés aux entreprises :

Une rénovation de l’enveloppe du bâtiment ou de l’isolation ;

Un remplacement des systèmes énergétiques par des énergies vertes ;

Optimiser le fonctionnement des équipements déjà existants.

Ces travaux s’avèrent souvent coûteux, mais le décret et le Serce mettent en place un système d’économie en fonction de l’investissement des entreprises. Pour l’optimalisation des appareils, il prévoit une économie de 30%, pour les énergies vertes une économie de 45% et une économie allant de 70% à 80% pour les travaux d’isolation. Le Serce, en tant que représentant des entreprises de la transition énergétique, a eu beaucoup de retours d’expériences, et se propose d’accompagner les entreprises du tertiaire de la conception à la maintenance de leur projet de rénovation.

Un suivi avantageux pour le secteur tertiaire

Le Serce trouve des solutions de rénovation pour les entreprises et les applique via le CPE (Contrat de Performance Énergétique) qui garantit la baisse de consommation de ces mêmes entreprises. Le Serce, pour trouver des solutions, commence par évaluer la consommation d’énergie des entreprises et regarde les économies pouvant facilement être réalisées. En fonction des résultats, des solutions sont proposées, et le CPE prendra en charge par la suite l’entretien des installations, mais aussi le suivi de la consommation. Un système d’échelonnement des paiements est également mis en place pour aider les structures du secteur tertiaire à assumer leurs démarches de rénovation.

J.B

Photo de une ©Adobe Stock