À l’approche du grand froid, la facture énergétique demeure une préoccupation pour les ménages. Ce à quoi répond le spécialiste de la maison connectée tado°, en sortant deux solutions visant à réduire la facture liée aux consommations d’une pompe à chaleur.

Face à la crise énergétique planant fin 2022 sur l’Europe, les outils de gestion technique du bâtiment (GTB) connectés ont été promus comme solution par les pouvoirs publics. En témoignent, à l’époque, la recommandation du RTE, ainsi que l’obligation de contrôler le thermostat lors de la révision des systèmes de chauffage.

De quoi encourager l’innovation chez les spécialistes du smart-home. C’est le cas notamment de tado°, fabricant de systèmes de gestion énergétique pour le résidentiel, qui présente, à l’approche de l’automne, des produits tournés vers la pompe à chaleur.

Un connecteur intelligent pour pompe à chaleur

Un ciblage tel n’est guère surprenant, quand on sait que la PAC a observé une forte et continuelle hausse de ses ventes en 2022, selon les derniers chiffres de Coédis. Le représentant des distributeurs de matériels de génie climatique et sanitaire prévoit même une poursuite de cette croissance en 2023, portée par le remplacement des vieux convecteurs.

Mais l’explosion d’achat de pompes à chaleur ne fait pas tout. Encore faut-il optimiser leur exploitation, dans l’idée de réaliser des économies durant la consommation d’électricité.

Telle est l’idée de tado° en lançant son connecteur intelligent pour pompe à chaleur. Disponible (pour 299 euros) en Allemagne, Autriche, Royaume-Uni, Pays-Bas, France, Italie, Espagne, Suède et autre pays européens, la solution est compatible avec diverses marques de pompes à chaleurs (Vaillant, Atlantic, Saunier Duval et Fujitsu) et pour une installation neuve, comme existante.

Le connecteur est raccordable par câble via la fente de l'unité de commande à distance. L’unité communique avec l’appareil via le protocole BUS, ce qui permet à l’usager de relier le pont Internet au routeur WiFi de sa maison et ainsi de contrôler la PAC via l’application tado° Equilibre.

Une nouvelle fonctionnalité sur l’application Equilibre

L’utilisateur peut aussi ajouter une nouvelle option pour PAC sur son application tado° (à 49,99 € par an ou 5,99 € par mois, avec une première gratuite). La pompe à chaleur peut être réglée en fonction des prix de l’électricité prévus sur les prochaines 24 heures.

« Ainsi, les périodes de chauffage des pièces ou des ballons d'eau chaude sont programmées aux heures où l'électricité coûte le moins cher. Cette approche réduit considérablement la facture électrique. tado° Equilibre est compatible avec les tarifs horaires dynamiques proposés par la plupart des fournisseurs d'énergie », détaille tado°.

Selon les estimations de tado°, le connecteur intelligent pour PAC et la nouvelle fonctionnalité combinés réduiraient les coûts annuels d'électricité des pompes à chaleur jusqu'à près de 430 €.

Virginie Kroun

Photo de Une : tado°