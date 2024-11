Les réseaux de chaleur et de froid se déploient rapidement en France. En 2023, le secteur a franchi le cap symbolique des 1 000 réseaux de chaleur. Une dynamique servant les ambitions de la Programmation pluriannuelle de l'énergie.

En 2023, la croissance des réseaux de chaleur et de froid a été renforcée par la crise énergétique. C'est en tout ce que démontre l'enquête annuelle de FEDENE Réseaux de chaleur & froid (SNCU), qui révèle que le volume de chaleur livré reste au niveau élevé de 2022.

Un maintien essentiel pour atteindre l'objectif de la Programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE), qui prévoit un doublement des quantités de chaleur fournies par les réseaux d'ici 2030. Pour rappel, la PPE fixe des objectif ambitieux : atteindre 68 TWh de chaleur livrés par les réseaux d'ici 2030, avec 75 % de sources EnR&R, puis jusqu'à 90 TWh d'ici 2035.

L'année 2023 marque un tournant avec plus de 1 000 réseaux de chaleur actifs, doublant ainsi leur nombre en dix ans. Ce développement a permis d'alimenter plus de 50 000 bâtiments, y compris dans des villes de plus petite taille. En trois ans, plus de 1 300 km de réseaux ont été ajoutés, soit une augmentation de 21 %.

Les réseaux de chaleur, qui apparaissent comme une solution de chauffage idéale pour le climat et le pouvoir d’achat des Français, ont fourni en 2023 un total de 26 TWh de chaleur, équivalent à la consommation de 2,9 millions de logements. Le taux d'énergies renouvelables et de récupération (EnR&R) s'établit à 66,5 %, avec une empreinte carbone moyenne de 113 gCO2/kWh. Une stabilité qui témoigne de l'adoption croissante de pratiques de sobriété énergétique par les consommateurs.

Développer aussi les réseaux de froid

Face au changement climatique, le Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC) de 2023 renforce l'importance des réseaux de froid. Actuellement, 43 réseaux de froid fournissent des services à plus de 1 600 bâtiments en France. La production de froid renouvelable devrait croître de 2 TWh dans les dix ans, pour répondre aux besoins de confort et aux impératifs sanitaires.

Marie Gérald

Photo de Une : AdobeStock