Absence de budget 2025 : des inquiétudes pour MaPrimeRénov’

Les délais de paiement des dossiers MaPrimeRénov’ déposés depuis le 1er janvier risquent d’être rallongés, a alerté la ministre du Logement ce vendredi. En cause : l’absence de vote d’un budget 2025. Une situation qui inquiète les professionnels du bâtiment.

Dans une interview accordée au Figaro, Valérie Létard, ministre déléguée au Logement, alerte sur le fait que l’absence de loi de finances 2025 pourrait rallonger les délais de paiement des dossiers MaPrimeRénov’ déposés après le 1er janvier 2025.

« Il est urgent de voter rapidement le budget 2025 car, tant qu'il n'est pas voté, les délais de paiement de MaPrimeRénov' aux particuliers vont être rallongés pour tous les dossiers qui n'ont pas été instruits avant le 1er janvier 2025 », indique-t-elle dans cette interview.

« Un tel amateurisme constitutionnel nous surprend », s’est empressée de réagir la Fédération Française du Bâtiment (FFB). Et d’ajouter : « Cette annonce illustre les conséquences mortifères du temps perdu depuis des mois et souligne le besoin urgent d’une loi de finances ».

Un risque d’attentisme chez les particuliers ?

La fédération craint désormais que cette situation ne crée un attentisme chez les particuliers et ne freine les projets de rénovation énergétique. Un non-sens alors qu’une nouvelle étape a été franchie depuis le 1er janvier, avec l’interdiction de location des passoires énergétiques classées G.

Il faut également souligner que la rénovation énergétique est le seul segment du bâtiment a avoir gardé un certain dynamisme en 2024, face à une crise de la construction neuve ayant mis en difficulté de nombreuses entreprises.

En réponse à la FFB, la ministre du Logement a rapidement assuré qu’il ne s’agirait que de « retards » et non d’un blocage total des nouveaux dossiers. Ces derniers pourront donc toujours être étudiés et validés par l’ANAH.

La CAPEB a de son côté réagi en réclamant « la poursuite de l’instruction des dossiers déposés par les particuliers et l’adoption urgente du budget 2025 par les parlementaires pour le versement des aides au plus vite ».

Pour rappel, le projet de loi de finances (PLF) 2025 était tombé à l’eau avec la censure du gouvernement Barnier.

Une loi spéciale avait été adoptée et promulguée en décembre pour permettre de continuer à prélever l’impôt et à emprunter pour financer l'État et la Sécurité sociale. Cette loi spéciale devant assurer la continuité de l’État, « mais rien de plus », avait souligné le rapporteur général de la commission des Finances au Sénat, Jean-François Husson (Les Républicains).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock