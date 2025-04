Les PME industrielles européennes veulent décarboner, mais butent sur la complexité, les coûts et un manque de clarté réglementaire.

Selon une enquête OpinionWay pour Equans, les PME et ETI industrielles européennes sont largement engagées dans des démarches de décarbonation. Mais cette mobilisation reste freinée par la complexité des solutions, le coût des investissements et un manque de clarté réglementaire. Dans le bâtiment comme ailleurs, le passage à l’action demande plus de visibilité.

Un engagement affirmé, mais encore inégal

Menée en mars 2025 auprès de 1 336 dirigeants de PME et ETI industrielles dans cinq pays européens (France, Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, Pays-Bas), l’enquête OpinionWay pour Equans révèle une réalité contrastée. Si 94 % des décideurs estiment que la décarbonation est compatible avec leur activité, moins de la moitié (43 %) ont mis en œuvre des actions concrètes.

Ce sont les entreprises britanniques qui affichent le plus fort taux de déploiement (53 %), suivies par l’Allemagne (43 %) et la France (36 %). Les Pays-Bas ferment la marche (30 %).

« Il y a une forte conscience des enjeux, mais un vrai besoin de simplification. Aujourd’hui, beaucoup d’entreprises hésitent à franchir le pas faute d’un cadre clair », résume Jérôme Stubler, CEO d’Equans.

Des bénéfices reconnus, mais des freins persistants

Les entreprises qui s’engagent dans la transition y voient d’abord une opportunité d’améliorer leur image (58 %), de sécuriser leurs approvisionnements (47 %) et de stimuler l’innovation (46 %). Le moteur principal reste la conviction écologique des dirigeants, citée par 44 % des répondants.

En face, les obstacles les plus cités sont :

la complexité des solutions techniques (32 %),

l’ampleur des investissements nécessaires (27 %),

le manque de lisibilité réglementaire, particulièrement évoqué en France.

« Les entreprises manquent de cap et de garanties à moyen terme. Sans visibilité sur le prix de l’énergie ou les aides publiques, elles ne peuvent pas sécuriser leurs trajectoires », commente un consultant énergie transition (sous couvert d’anonymat).

Quels impacts pour les acteurs du BTP ?

Les enseignements de l’étude concernent directement les secteurs de la construction et de l’énergie, où les PME doivent adapter leurs outils de production et revoir leurs usages. Deux piliers ressortent :

l’efficacité énergétique (adoptée par 57 % des entreprises en transition),

la circularité (52 %), via la réduction des consommations d’eau, de matières premières et le réemploi des matériaux.

Ces axes recoupent les objectifs du plan France 2030 et les exigences liées à la RE2020. Le bâtiment, à la croisée des enjeux industriels et environnementaux, est un terrain clé d’application.

« On voit de plus en plus d’industriels demander à intégrer des critères bas carbone dans la rénovation de leurs sites ou l’optimisation de leurs utilités », confirme un ingénieur conseil chez Pouget Consultants.



Une dynamique à soutenir politiquement

Alors que 92 % des dirigeants voient la décarbonation comme un chantier de long terme, 59 % considèrent que les discours politiques appelant à ralentir la transition freinent leurs efforts. Le chiffre grimpe à 66 % aux Pays-Bas et 65 % au Royaume-Uni.

Pour avancer, les industriels réclament :

plus de stabilité réglementaire,

des solutions techniques standardisées,

et des dispositifs de financement adaptés à leur taille.

« L’État et les institutions européennes doivent prendre leur part. Ce sont eux qui peuvent lever les verrous structurels », conclut Equans dans son communiqué.

Méthodologie de l’enquête

Échantillon 1 336 décideurs industriels dans des entreprises de 50 à 4 999 salariés. Secteurs industrie, énergie, construction, agroalimentaire, etc. Pays couverts France, UK, Belgique, Allemagne, Pays-Bas. Méthode questionnaire auto-administré en ligne, du 3 au 13 mars 2025.

Par Camille DECAMBU

