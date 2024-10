Le programme Rénovons Collectif et BVA publient les résultats d’une enquête montrant que les propriétaires occupants comme bailleurs sont bien conscients de la nécessité d’engager des travaux de rénovation énergétique pour les copropriétés, mais que le coût de tels travaux et le manque d’information sur les aides existantes restent un frein persistant.

En septembre dernier, Batiweb publiait un article concernant la difficulté pour les copropriétés d’engager des travaux de rénovation énergétique, avec les explications de Chloé Gauquelin, directrice du programme Rénovons Collectif.

En ce début novembre, le programme Rénovons Collectif dévoile les résultats d’une enquête menée début octobre avec BVA auprès de 500 propriétaires occupants, et 500 propriétaires bailleurs d’un appartement dans un immeuble collectif.

84 % des propriétaires jugent nécessaire la rénovation énergétique des copropriétés

Les résultats de cette enquête montrent que les propriétaires, qu’ils soient occupants ou bailleurs, sont majoritairement favorables à la réalisation de travaux de rénovation énergétique.

Les propriétaires semblent tout à fait conscients de la nécessité de ces travaux puisque 84 % d’entre eux pensent que la rénovation de leur copropriété serait une action efficace pour réaliser des économies d’énergie, et pour se protéger contre le froid.

Plus de 9 propriétaires sur 10 estiment par ailleurs que la rénovation des parties communes pourrait permettre de valoriser leur bien lors de la revente.

69 % des propriétaires occupants et 65 % des bailleurs estiment même que la rénovation énergétique des immeubles devrait revêtir un caractère obligatoire.

Pour les propriétaires bailleurs, les travaux de rénovation énergétique deviennent parfois d’autant plus urgents et nécessaires pour qu’ils puissent continuer à louer leur bien si ce dernier est actuellement classé F ou G, et donc considéré comme une passoire énergétique.

Le coût, un frein persistant

Toutefois, le coût reste un sujet problématique puisqu’un quart des propriétaires craignent de devoir vendre leur appartement pour pouvoir financer la rénovation énergétique de la copropriété.

En mars dernier, les résultats d’une étude Hellio portant sur la rénovation des copropriétés indiquaient que le coût était le premier frein au lancement de travaux, cité par 81 % des copropriétaires sondés, devant des processus de décision trop longs en assemblée générale (43 %).

Sans surprise, MaPrimeRénov’ est l’aide la plus connue. 28 % des propriétaires occupants et 32 % des bailleurs la connaisse, contre respectivement 5 et 6 % pour l’Éco-PTZ, 4 % pour les aides locales, et seulement 2 et 3 % pour les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

À noter : plus de la moitié des propriétaires ne se considèrent pas bien informés sur la rénovation énergétique des copropriétés. Par ailleurs, seuls 3 propriétaires sur 10 indiquent avoir été sensibilisés à la rénovation globale par leur syndic.

Pour rappel, il y a un an, une étude menée par Rénovons Collectif et l’Ifop révélait que la rénovation globale était « boudée » par 80 % des copropriétaires.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock