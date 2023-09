Hellio lance son premier baromètre annuel intitulé « RenObserver », visant à mieux comprendre les attentes et aspirations des Français concernant la rénovation énergétique. Il en ressort notamment que 76 % des Français envisagent de réaliser des travaux de rénovation énergétique pour réduire leurs factures d’énergie, et que 77 % sont favorables à l’installation de panneaux solaires sur leur toit.

Alors que les prix des énergies ont flambé depuis le début de la guerre en Ukraine, et que l’électricité vient de prendre une nouvelle hausse de 10 % depuis le 1er août (après +15 % en février), le sondage mené par Hellio révèle que 76 % des Français souhaiteraient réaliser des travaux de rénovation énergétique afin de réduire leurs factures d’énergie, et 63 % pour améliorer le confort dans leur logement.

Plus de trois quart des Français favorables à l’installation de panneaux solaires

Les résultats de l’enquête révèlent également que 77 % des Français sont favorables à l’installation de panneaux solaires sur le toit de leur immeuble ou de leur maison, montrant ainsi un intérêt pour les énergies renouvelables et la transition écologique.

Principal frein au passage à l’acte : le coût de tels travaux, alors que 56 % trouvent les travaux de rénovation énergétique trop chers, et 60 % que le aides de l’État sont insuffisantes.

Des propriétaires mal informés

Par ailleurs, les Français restent globalement assez mal informés des aides existantes. Si 86 % des propriétaires ont déjà entendu parler de MaPrimeRénov’, plus de la moitié (53 %), ne savent pas précisément de quoi il s’agit. De même, 56 % ne connaissent pas l’Éco-Prêt à Taux Zéro (Éco-PTZ),48 % ne connaissent pas MonAccompagnateurRénov’, et 44 % ne connaissent pas les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Baromètre Hellio / Odoxa septembre 2023

Pour être conseillés et accompagnés dans la réalisation de leurs travaux, les particuliers font principalement confiance aux collectivités locales (69 %) et aux entreprises spécialisées (63 %). Inversement, le sondage montre beaucoup de défiance envers le gouvernement (65 %), et l’État (56 %).

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock