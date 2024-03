Awards de l’Innovation 2024 : les candidatures sont ouvertes !

Les candidatures pour les Awards de l’Innovation sont ouvertes, annonce RX, l’organisateur du Mondial du Bâtiment (salons Batimat, Interclima, et Idéobain). Deux nouveautés cette année : tous les exposants peuvent proposer une innovation, et une nouvelle catégorie « Tertiaire et génie climatique » est créée.

Comme tous les deux ans en vue du Mondial du Bâtiment (Batimat, Interclima, Idéobain), l’organisateur du salon RX France lance les « Awards de l’Innovation », un concours qui met en lumière les innovations dans le secteur du bâtiment. Nouveauté cette année : la candidature aux Awards est incluse pour tous les exposants dans le pack d’inscription, ce qui élargit encore plus le champ des innovations proposées. Une nouvelle catégorie « Tertiaire et génie climatique » Par ailleurs, le concours s’ouvre à une nouvelle catégorie « Tertiaire et génie climatique ». Pour rappel, huit autres catégories existent déjà : gros œuvre, structure, enveloppe / hors-site / menuiseries et façades / matériel, outillage, véhicules et équipements / génie climatique / salle de bains / aménagement intérieur et extérieur / formations et services. Cette année, les exposants ont jusqu’au 10 mai pour candidater en ligne. Durant le mois de juin, les dossiers seront examinés par un jury d’experts, qui sélectionnera les nominés. La remise des prix officielle aura ensuite lieu le 30 septembre prochain, jour de l’ouverture du salon qui se tiendra jusqu’au 3 octobre. Tout au long du salon, les visiteurs pourront se rendre sur les trois « Espaces Awards », sur lesquels les innovations seront mises en avant au travers de pitchs vidéos sur des écrans interactifs. Ces visiteurs pourront se constituer un parcours sur-mesure pour aller à la rencontre des industriels, et voter pour leur solution préférée, en participant au vote du public tous les jours entre 12h et 17h. Pour rappel, il y a deux ans, pas moins de 167 innovations avaient été présentées sur les trois salons, et 24 lauréats avaient été récompensés. « Ipac », un panneau isolant en carton recyclé, recyclable jusqu’à 9 fois, avait notamment reçu la médaille d’or dans la catégorie « gros œuvre, structure et enveloppe », ainsi qu’un award de la part du grand jury. Batiweb avait alors réalisé une interview vidéo du président de Bat’Ipac, présentant sa solution. Claire Lemonnier

Photo de une : Awards de l’Innovation - RX