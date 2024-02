Une édition 2024 du Mondial du Bâtiment déjà couronnée de succès ?

L’édition 2024 du Mondial du Bâtiment approche à grands pas et celle-ci s’annonce déjà comme un succès au vu du nombre d'inscrits. Dans un contexte difficile pour le secteur de la construction, l’heure est à la solidarité entre les différents acteurs du milieu.

Demandez le programme ! À seulement huit mois du lancement du Mondial du Bâtiment, le salon, qui prendra place du 30 septembre au 3 octobre prochain à Paris Expo Porte de Versailles, se dessine peu à peu.

Pour cette nouvelle édition, près de 1 000 exposants sont déjà inscrits sur Batimat, Idéobain et Interclima. Avec un taux de remplissage à date de près de 80 %, la mobilisation semble être au rendez-vous et est annonciatrice d’un salon réussi.

Il faut dire que dans un contexte de crise du logement, d’inflation et de hausse des taux d’intérêts, le monde du bâtiment a tout intérêt à se serrer les coudes pour mieux faire face à ces difficultés. En ce sens, le Mondial du Bâtiment a un rôle capital à jouer, comme l’explique Jean-Philippe Guillon, son directeur : « Dans un contexte de fort ralentissement, un événement international tel que le Mondial du Bâtiment entend bien jouer pleinement son rôle pour accompagner les acteurs de la filière à changer de perspective afin d’explorer de nouvelles voies et découvrir de nouvelles solutions permettant de dépasser ces difficultés. Et la mobilisation des exposants donne à penser qu’ils ont plus que jamais besoin de ce rendez-vous devenu incontournable ».

De premiers chiffres de participation très réjouissants

Après une édition 2022 réussie, à laquelle 1 720 exposants avaient participé et qui a accueilli plus de 110 000 visiteurs, les organisateurs du Mondial du Bâtiment de l'édition 2024 ont voulu aller encore plus loin. À commencer par la surface d’exposition. Celle-ci va s'agrandir d’environ 20 % cette année.

À huit mois du lancement du salon, les exposants ayant répondu favorablement à l’invitation sont déjà très nombreux, et les rangs vont continuer à grossir dans les semaines et les mois qui viennent. Pour l’heure, le Mondial du Bâtiment, et ses trois salons que sont Batimat, Idéobain et Interclima, ont déjà enregistré 982 exposants.

Dans le détail, Batimat enregistre aujourd’hui 706 exposants, dont 36 % de nouveaux. Le taux de remplissage de surface de ce salon s’élève à 73 %.

Le salon Idéobain enregistre quant à lui l’inscription de 81 exposants, dont 42 % de nouveaux. 16 adhérents de l’AFISB, qui fait partie des organisateurs du Mondial du Bâtiment avec RX France et Uniclima, figurent parmi les exposants. 78 % de la surface d’exposition sont déjà vendus, ce qui est « supérieur à là où nous en étions à la même époque en 2022 », se félicite M. Guillon.

Enfin, pour le salon Interclima, on dénombre à cette heure 195 exposants, dont 38 % de nouveaux venus. 29 adhérents d’Uniclima figurent parmi les exposants, et 78 % de la surface d’exposition a été vendue.

Equipbaie-Métalexpo rejoint Batimat

La grande nouveauté de cette édition 2024, c’est l’arrivée d'Equipbaie-Métalexpo au sein de Mondial du Bâtiment. Et d’après Jean-Philippe Guillon, c’est déjà un succès : « Nous sommes aujourd’hui à 90 % de taux de remplissage. Nous pouvons nous en réjouir car c’est le double de surface d’exposition par rapport à l'édition 2018 d'Equipbaie-Métalexpo. C’est un véritable succès avec 58 % d’exposants Français, et 42 % d’exposants internationaux ».

Ce regroupement des deux salons va permettre d’élargir le visitorat, en attirant un spectre de professionnels beaucoup plus large. 44 000 m² seront consacrés à la partie Equipbaie-Métalexpo, qui couvrira neuf secteurs : Menuiserie, Fermeture, Vérandas & Pergolas, Métalexpo, Quincaillerie, Protection solaire, Produits verriers, Domotique & systèmes de contrôle, et Machines & outillages.

Renodays sur Batimat, avant de revenir en 2025

Autre nouveauté cette année, Renodays, dont la première édition s'est déroulée en 2023 à Paris Expo Porte de Versailles, prendra place au sein de Batimat. « Il ne s’agira pas du forum Renodays, qui a rencontré un succès l’année dernière et qui sera renouvelé en septembre 2025, mais d’un espace dédié à la rénovation que nous avons décidé de nommer Renodays », comme l’explique le directeur du Mondial du Bâtiment.

Le programme de Renodays by Batimat s’articule autour de plusieurs axes :

Renotalks : des conférences pour expliquer et décrypter les grands enjeux de la massification de la rénovation ;

: des conférences pour expliquer et décrypter les grands enjeux de la massification de la rénovation ; Solutions performantes : les industriels proposent, en format workshop ou masterclass, les solutions performantes pour résoudre les problèmes de chantiers et de travaux prioritaires en rénovation ;

: les industriels proposent, en format workshop ou masterclass, les solutions performantes pour résoudre les problèmes de chantiers et de travaux prioritaires en rénovation ; Comprendre la réglementation : 30 minutes pour trouver les réponses aux questions sur l’évolution de la réglementation et des outils financiers ;

: 30 minutes pour trouver les réponses aux questions sur l’évolution de la réglementation et des outils financiers ; Mettre en pratique : en partenariat avec l’entreprise sociale et solidaire Doremi, un plateau technique permet aux visiteurs de manipuler et de mieux comprendre les gestes de la rénovation globale et performante ;

: en partenariat avec l’entreprise sociale et solidaire Doremi, un plateau technique permet aux visiteurs de manipuler et de mieux comprendre les gestes de la rénovation globale et performante ; Café de la rénovation : un lieu de convivialité et d’échanges au sein de l’espace Renodays by Batimat ;

: un lieu de convivialité et d’échanges au sein de l’espace Renodays by Batimat ; Pods Renodays : formule de participation pour permettre aux industriels et aux sociétés de services d’être présents au cœur de cet espace dédié.

Jérémy Leduc

Photo de Une : service presse Mondial du Bâtiment