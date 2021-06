Découvrez les lauréats des Génies de la Construction !

Le concours « Les Génies de la Construction », organisé chaque année avec le soutien de la FFB, de la FNTP, du CCCA-BTP, de l'EFB, ou encore du Ministère de l'Education nationale, a récompensé ses lauréats. Pour cette 17ème édition, 3 000 élèves ont participé au concours, et 14 prix et mentions ont été remis.

L'objectif des « Génies de la Construction » ? Faire travailler des élèves et étudiants autour d'un projet collectif ayant trait à l'aménagement du territoire, au logement, aux mobilités, et plus largement à la transition écologique et numérique.

En raison de la crise sanitaire, l'évènement s'est cette année déroulé de manière « phygitale ». Les dossiers des candidats ont notamment été déposés sur une plateforme pour que les jurys puissent les étudier à distance, et la traditionnelle soutenance en physique a été remplacée par une vidéo de présentation.

Pour cette édition, 3 000 élèves ont participé, répartis au sein de 22 académies, avec la participation de 57 collèges, 15 lycées, 9 SEGPA, et 23 équipes dans l'enseignement supérieur.

Les 5 premiers prix

Le jury a départagé les projets candidats, répartis en 4 catégories : « collège », « pro », « lycée », et « sup ». De nombreux prix et mentions ont été remis, dont 5 premiers prix.

Dans la catégorie « collège », le 1er prix a été attribué au collège Capouchine (Nîmes – Académie de Montpellier) pour un projet de maison bioclimatique adaptée au climat méditerranéen. Les élèves ont notamment demandé l'aide de professionnels et sont parvenus à créer une maquette et à une modélisation 3D.

Pour la catégorie « pro », le 1er prix revient au collège Lubet Barbon de Saint-Pierre-du-Mont rattaché à l'académie de Bordeaux). Le projet repose sur une extension « éco-construite ». L'occasion pour les élèves d'aborder les différents matériaux, les métiers, et techniques du bâtiment.

Côté « lycée », les élèves du lycée Livet, à Nantes, ont réfléchi au problème du logement et imaginé une résidence étudiante conçue à partir de containers maritimes. L'équipe a étudié toutes phases de la construction, avec le choix du terrain, la conception architecturale, les calculs de structure, le choix des matériaux, les simulations thermiques et la modélisation du projet.

Enfin, dans la catégorie « sup », deux premiers prix ex-aequo ont été remis : aux étudiants de l'Université de Cergy (académie de Versailles) pour leur « bâtiment à usage aéronautique ». Pour ce projet, les étudiants ont travaillé sur une maquette numérique, en recourant au maximum au BIM, et ont fait la part belle aux énergies renouvelables en réfléchissant à l'auto-suffisance du bâtiment.

L'autre projet ex-aequo concerne la « smart ville ». L'Université technologique de Compiègne (académie d'Amiens) s'est intéressée au développement du « Métrocâble » de Grenoble. Les étudiants se sont notamment intéressés à l'aménagement et aux mobilités (vélo, tramway, bus...). Le jury a également apprécié l'étude géotechnique, et l'analyse des matériaux et de leurs comportements mécaniques.

« Chacune des équipes primées a su réaliser un travail collaboratif dans une approche professionnelle, avec l'utilisation d'outils numériques maîtrisés et mettant en jeux des compétences pluridisciplinaires, qui ont permis de justifier les solutions constructives proposées », a notamment commmenté le jury.

Pour retrouver l'intégralité du palmarès, c'est ici.