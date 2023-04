Depuis six ans, le congrès mondial Woodrise réunit, plus de 2000 visiteurs venus des quatre coins du monde et de différents métiers concernés l’utilisation du bois dans la construction bois moyenne et grande hauteur et la valorisation de la ressource forestière (promoteurs, architectes, EPA, bureaux d’études, certificateurs, constructeurs…)

Après avoir voyagé au Québec en 2019 puis au Japon en 2021 et en 2022, l’événement international organisé par l’Institut technologique FCBA, le centre privé de recherche scientifique canadien FPInnovations ainsi que l’institut public de recherche japonais BRI, se réimplante à Bordeaux, où la première édition a été organisée en 2017. La quatrième édition aura précisément lieu au Palais 2 l’Atlantique de Bordeaux, du 17 au 20 octobre 2023.

Le Woodrise 2023 sera « l’occasion de mettre en évidence, en valeur, toutes les compétences de la filière, le savoir-faire (…), de promouvoir le bois français, qui ne manque pas. Vous connaissez la répartition, on a deux-tiers de feuillus, un tiers de résineux. L’exploitation du résineux, surtout pour la construction est un peu plus facile. En France, on a la chance d’avoir une ressource forestière large », rappelle Christophe Mathieu, directeur général de FCBA, lors d’une présentation du programme, ce jeudi 6 avril.

Trois plénières sur les deux premiers jours



Le bas-carbone, la compétitivité économique et la finance verte mais aussi la construction bois de moyenne et grande hauteur à l’international constitueront le tronc thématique du congrès Woodrise 2023.

La quatrième édition débutera le 17 octobre au matin avec une plénière intitulée « Décarboner le bâtiment et la ville avec le bois ». Une autre suivra l’après-midi et répondra à la question « Comment favoriser la compétitivité de la construction bois ? ». Une troisième, prévue le 18 octobre au matin, exposera des réalisations et innovations récentes ou en cours sur les projets de construction bois de moyenne et grande hauteur.

Deux grandes conférences mettront à l’honneur des personnalités de la construction. D’abord Greg Kingsley, président de KL&A Engineers and Builders, qui évoquera son expérience et sa passion pour la construction bois et les projets auquel il a contribué à travers le monde le 17 octobre, à 14h. Ruth Reichsteinn, membre du conseil consultatif d’Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, partagera le projet du New European Bauhaus qu’elle coordonne, le 18 octobre.

En parallèle, le Palais 2 l’Atlantique de Bordeaux accueillera des ateliers techniques sur les thématiques suivantes : les performances acoustiques des bâtiments en bois, la sécurité incendie, les performances dynamiques des bâtiments en bois, la chaîne de valeur numérique, l’économie circulaire et le réemploi ainsi que les ressources forestières et la construction en bois. Une centaine d’exposants établiront leur stand dans un espace d’exposition de 3000 m2 tandis qu’un espace sera dédié aux rendez-vous d’affaires, pour les personnes inscrites sur la plateforme B2B.

Des tournées de visites sur la construction bois

Malgré l’effervescence attendue au Palais 2 l’Atlantique de Bordeaux, les ramifications du congrès Woodrise 2023 s’étendront en France. En témoigne la tournée de visite programmée par Interco Nouvelle-Aquitaine.

La troisième journée comptera différents grands tours dans la région Nouvelle-Aquitaine, dont un autour du programme Bordeaux Euratlantique et de ses opérations terminées, en cours ou en projet, menées par l’Etablissement Public d’Aménagement (EPA) éponyme. Sur la thématique « mixité des matériaux », seront organisées les visites de l’entreprise Lamecol - qui exploite des ressources locales et biosourcées -, du chantier de rénovation de l’école d’ingénieur en agronomie BSA ainsi que du programme immobilier neuf Naturae à Ambarès. Et puisque le congrès Woodrise 2023 sera en région bordelaise, d’autres visites feront la part belle aux installations viticoles, notamment des tonnelleries à Saint-Émilion. Un tour « Construction bois dans le Cognac » explorera la tonnellerie Baron, primée pour la construction bois de ses bureaux, mais aussi des chais de Martel et le palais des congrès de Jonzac, en Charentes-Maritîme, qui a été rénové en bois.



Des visites plus longues, de deux jours, les 19 et 20 octobre, seront aussi organisées, chacune centrée tantôt sur essences de bois, tantôt sur des territoires, voire les deux à la fois. Ainsi les visiteurs pour s’inscrire aux tours « Pin maritime - forêt, industrie, bâtiment », « Feuillus en Lot et Garonne » ou « Douglas, une essence taillée pour la construction ». Mais on retient particulièrement le tour « Bâtiment bois en Île-de-France », qui offrira un tour dans les installations olympiques en bois gérées par la Solidéo, au siège de l’ONF - conçu à partir de matériaux biosourcés - et de l’école Nationale Vétérinaire de Maison Alfort - rénové avec du matériau bois.

Des animations « hors les murs » se tiendront également dans le cadre du congrès Woodrise 2023, notamment le Concours International Sismique. Coordonnée par le FCBA le 16 octobre, la compétition invitera les étudiants à concevoir des structures en bois résistantes à des séismes de fortes intensités et tiendra une remise des prix dans le salon d’exposition le 17 octobre.



Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock