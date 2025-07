Centre de loisirs de Cergy : bois, paille et ambition écologique

Cergy mise sur un centre de loisirs innovant et durable

À Cergy, un projet d'envergure est en train de prendre forme : le futur centre de loisirs, une réalisation audacieuse signée Eiffage Construction Hors-Site. Prévu pour accueillir 200 enfants dès le printemps 2026, ce bâtiment incarne une vision novatrice de la construction, plaçant l'innovation, le confort et le respect de l'environnement au cœur de sa conception. En remplacement d'un ancien centre de loisirs datant des années 70, ce projet se veut un modèle d'intégration paysagère et de performance énergétique.

Matériaux biosourcés et économie circulaire au cœur du projet

Le centre de loisirs se distingue par l'utilisation massive de matériaux biosourcés, notamment le bois, la paille et les briques de terres crues (BTC). La structure du bâtiment sera constituée de 800 m² de murs à ossature bois et de 1600 m² de caissons de toiture, le tout isolé avec de la paille (Et complément isolant fibre de bois pour les MOBs et isolation des caissons par insufflation ouate de cellulose). Choisie pour ses qualités écologiques, renouvelables et biodégradables, la paille offrira également un confort thermique et acoustique exceptionnel aux futurs utilisateurs du centre. Imaginez un espace chaleureux, sain et silencieux, où les enfants pourront s'épanouir en toute sérénité. Au total, 102 m³ de bois seront mis en œuvre par Savare, filiale d'Eiffage Construction spécialisée dans ce matériau.

Le projet est labellisé BBC, conforme à la RE2028, et vise les certifications "construction bois et paille" et "production d'énergies renouvelables". Une attention particulière est portée aux circuits courts et aux filières franciliennes, avec l'utilisation de matériaux comme la brique de terre crue et l'ardoise naturelle. L’objectif à posteriori étant de valoriser au maximum les matériaux issus de la déconstruction de l'ancien bâtiment comme le pavé de réemploi.

Un écrin de verdure pour l'épanouissement des enfants

Avec sa surface de 1150 m², le futur centre de loisirs s'intégrera harmonieusement dans son environnement grâce à un bardage bois, des charpentes apparentes, une toiture en ardoise naturelle et une toiture-terrasse végétalisée. À l'intérieur, des espaces modulables seront aménagés pour répondre aux besoins des enfants : six salles d'ateliers, un dortoir de 60 m², une salle polyvalente de 150 m², une salle de restauration de 200 m², une bibliothèque, une cuisine pédagogique et un atelier artistique.

Eiffage Construction Hors-Site : L'excellence du hors-site sous-ensemblier au service des projets durables

Ce projet illustre parfaitement l'expertise de l’entreprise générale Eiffage Construction Hors-Site, qui rassemble l'ensemble des compétences nécessaires pour mener à bien cette typologie de bâtiment.

Le pôle Hors-Site dans lequel Eiffage Construction Hors-Site fait partie est fort de ses trois ateliers de production industrielle (Savare, spécialiste du bois ; B3 Ecodesign, expert en construction modulaire ; et HVA Concept, spécialiste des salles de bains industrialisées), ainsi que de son promoteur immobilier Eiffage Immobilier Hors-Site. Ainsi l’entreprise générale maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la réalisation. Cette approche intégrée garantit une qualité optimale d’exécution, des délais maîtrisés et une réduction importante des nuisances sur site.

La construction hors-site n’est pas synonyme de réduction carbone mais elle permet de favoriser l'utilisation de matériaux biosourcés comme le bois et la paille. Le projet du centre de loisirs de Cergy illustre parfaitement la capacité d'Eiffage Construction Hors-Site à innover et à proposer des solutions constructives durables et performantes.

Une réalisation ambitieuse et éco-responsable

Ce projet représente un bel exemple d'équipement public éco-responsable, dont la réalisation repose sur une année grâce à la préfabrication hors-site sous-ensemblière. Les équipes mobilisées œuvre quotidienne pour relever le défi d'un calendrier de travaux ambitieux afin d’offrir rapidement aux enfants de Cergy un lieu d'épanouissement moderne et durable.

→ Fiche technique du projet :

Maître d'ouvrage : Ville de Cergy

MOE : PLURIEL[LES] ARCHITECTES

Mandataire : Eiffage Construction hors Site

Bureau d'études techniques et environnement : SOLAB

Bureau d'études VRD : Ivoire

Paysagiste : Les Rondeaux

Crédits Photos : © ailleurs.studio