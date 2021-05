Le groupe Velux sponsorise un tout nouveau concours organisé par REHVA et dont l’objectif est d’identifier des solutions destinées à promouvoir un habitat sain. Sont invités à participer les jeunes professionnels et les étudiants en ingénierie. Les dossiers seront examinés par un jury international. Les candidats sélectionnés présenteront leurs projets lors de la conférence CLIMA 2022, qui se tiendra l’an prochain à Rotterdam.

La Fédération REHVA, qui réunit des associations européennes des secteurs du chauffage, de la ventilation et de la climatisation, annonce le lancement d’un nouveau concours dédié aux jeunes professionnels et aux étudiants en ingénierie. Organisé en partenariat avec le groupe Velux, « Healthy Homes Design 2022 » vise à identifier des solutions permettant de promouvoir un habitat sain.

Alors que la population mondiale est en croissance et que les besoins en logements se font plus importants, il est nécessaire de repenser le bâtiment pour qu’il soit plus « confortable, durable et résilient », indique un communiqué. En effet, les bâtiments sont responsables de 28% des émissions totales dans le monde, et 38% en incluant le secteur de la construction dans sa totalité (source : Alliance mondiale pour les bâtiments et la construction).

Les efforts pour une conception optimisée doivent donc se poursuivre pour atténuer l’impact du bâti sur l’environnement mais aussi sur la santé de ses occupants. Le concours doit ainsi permettre l’émergence de solutions « innovantes » pour améliorer la qualité de l’air intérieur, offrir plus de confort, tout en assurant une efficacité énergétique au bâtiment.

Les participants sont invités à explorer la thématique des espaces de vie sains, à mieux comprendre les caractéristiques de l’environnement intérieur et à étudier l’impact des changements climatiques à venir sur ces questions. Ils doivent imaginer un bâtiment composé de 20 logements, situé à Rotterdam à proximité d’une zone industrielle. Un complexe d’habitations qui doit être « sain, confortable, et économe en énergie ».

Les dossiers de candidature peuvent être déposés jusqu’au 1er février 2022. Ils seront examinés par un jury international, composé de spécialistes du secteur. Les 6 candidats sélectionnés pourront présenter leurs projets lors de la conférence CLIMA 2022 qui se tiendra à Rotterdam à la mi-mai 2022. A cette occasion, deux lauréats seront désignés et recevront chacun 5 000 euros.

« Les bâtiments résidentiels sont de plus en plus équipés de systèmes domotiques avancés qui favorisent la santé et l’efficacité énergétique. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles REHVA a décidé de s’associer au groupe Velux afin d’organiser ce concours de conception de l’habitat sain », déclare Atze Boerstra, docteur en ingénierie, spécialiste du bien-être dans les bâtiments, Directeur général de BBA Binnenmilieu et Vice-président de REHVA.

L’habitat sain est en effet la thématique de prédilection du groupe Velux qui depuis 80 ans, s’attache à proposer des produits qui améliorent la qualité de vie, souligne Tina Mayn, Senior Vice President Products du groupe Velux. « Nous considérons qu’il est essentiel de continuer à développer des solutions et des produits innovants. Nous souhaitons inciter les jeunes à œuvrer pour un avenir sain ».

Plus d’informations, ici.

Rose Colombel