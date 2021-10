Jean Le Cam, parrain du Challenge des Métiers du Plâtre

Après avoir reçu le soutien du CCCA-BTP pour sa 24ème édition, le Challenge des Métiers du Plâtre et de l'Isolation a obtenu le parrainage du navigateur Jean Le Cam, qui interviendra tout au long de l'année pour donner des conseils aux équipes, et assistera à la remise des prix en juin 2022.

Organisé tous les deux ans par l'Association Professionnelle des Métiers du Plâtre (APMP), le Challenge des Métiers du Plâtre et de l'Isolation vise à faire découvrir les opportunités professionnelles du secteur aux élèves de BP et CAP, ainsi qu'aux collégiens en classes de 4ème et 3ème, qui rechercheraient un métier.

Concrètement, chaque équipe travaille tout au long de l'année scolaire sur un projet commun, sous forme de maquette, qui utilise différents matériaux tels que le plâtre, les isolants et les briques.

Pour la 24ème édition, lancée en mai dernier, le CCCA-BTP a annoncé apporter son soutien à l'évènement. Des coachs professionnels accompagneront ainsi les formateurs pour soutenir les équipes dans leur défi, que ce soit en matière de confiance individuelle et collective, de concentration, de communication, et de cohésion d'équipe.

Un célèbre navigateur pour donner des conseils aux équipes

Autre grande nouveauté cette année, et pas des moindres : la participation exceptionnelle du navigateur Jean Le Cam, qui interviendra en tant que parrain tout au long du challenge pour s'adresser aux équipes, et sera présent à la remise des prix en juin 2022 à Paris.

« Si j’ai accepté avec plaisir de parrainer le Challenge, c’est parce que je crois aux valeurs de l’apprentissage. (…) Je veux que sur ce projet, les apprentis aillent « au bout du bout du bout » de leur projet », a expliqué le Jean Le Cam. Le navigateur, arrivé 4ème lors du dernier Vendée Globe malgré le sauvetage de Kevin Escoffier, reviendra notamment sur les valeurs d'efforts, de courage, d'innovation, d'ingéniosité et de solidarité.

« Le Challenge a donné la possibilité à plusieurs centaines de jeunes de découvrir la richesse et le potentiel de nos métiers. Aujourd’hui, le soutien du CCCA-BTP et le parrainage de Jean Le Cam donnent une envergure nouvelle à ce concours auquel les membres de l’APMP sont très attachés », s'est réjoui Bruno Garabos, président de l'APMP.

Au niveau du calendrier, les inscriptions au challenge sont ouvertes jusqu'à fin octobre. Après avoir délibéré sur les différents projets, le jury, composé de membres de l'APMP et de journalistes de la presse professionnelle, dévoilera les lauréats des trophées en mai 2022. Ils remettront trois trophées : « innovation », « événement », et « grand prix ». Un quatrième prix sera également décerné par le public, qui pourra voter via la page Facebook du « Challenge APMP ».

Claire Lemonnier