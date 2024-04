Ce 19 avril commence la « tournée France Rénov’ », organisée par l’État à la demande l’Anah. Réunissant différents acteurs du bâtiment et conseillers France Rénov’, l’événement se déplacera dans chaque ville pour sensibiliser les particuliers à la rénovation énergétique.

À Chartres, l’État organise du 19 avril au 20 avril, la première étape de la « tournée France Rénov’ ».

L’événement a été impulsé par l'Agence nationale de l'habitat (Anah), distribuant les aides à la rénovation énergétique, comme MaPrimeRénov’.

De la Capeb à Chartres Rénov'Habitat, différents espaces d’information déployés

La campagne consiste à déployer des stands d'information sur la place centrale de Chartres, avec pour thématique la rénovation énergétique des logements.

Composé de deux tiny houses et de petites maisons déplaçables, ce village de la rénovation accueille divers acteurs du secteur : la Confédération de l'Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), le réseau Soliha, ou encore la répression des fraudes (DGCCRF). Y seront également présents les conseillers du guichet unique de la métropole France Rénov’, mais également Chartres Rénov'Habitat. Ce dernier fait partie des guichets uniques France Rénov’, et propose durant la tournée des prises de vue aériennes thermographiques du logement.

« Il s'agit d'un avion équipé d'un scanner infra-rouge qui survole les communes pour obtenir des images thermiques des logements. Ces dernières permettent de mettre en évidence les pertes de chaleur et les défauts d'isolation des toitures. Afin de trouver les meilleures solutions pour y survivre, les habitants de l'Agglomération peuvent venir sur rendez-vous récupérer le cliché thermographique de leur logement auprès d'un conseiller de Chartres Rénov'Habitat », est-il décrit dans un communiqué de l’Anah.

Après ce lancement, la tournée France Rénov’ se poursuivra en juin, avec des point d’étape chaque week-end dans des villes petites et moyennes comme Quimperlé (Finistère), Caudry (Nord), Pontoise (Val-d'Oise), ou encore La Haye (Manche).

« Inciter les Français à faire leurs travaux de rénovation »

« L’objectif de cette tournée, c'est d'inciter les Français à faire leurs travaux de rénovation, en leur montrant qu'à travers ces démarches on va vers eux pour leur expliquer les matériaux, les procédures, les étapes pour rénover son logement, et qu'aujourd'hui, rénover son logement, c'est plus simple », a exposé Guillaume Kasbarian, ministre du Logement et député de la première circonscription d'Eure-et-Loir, lors de l’inauguration de l’événement sur sa terre d’élection.

« On espère que ça va plaire et qu'on aura beaucoup d'accueil de ménages pour leur donner confiance », ajoute Valérie Mancret-Taylor, directrice de l'Anah. Car la rénovation énergétique des logements est inscrite dans les ambitions du gouvernement, avec une réforme misant sur la rénovation globale. Objectif de massification pour lequel l’Anah avait prévu fin 2023 un budget de 6,2 milliards d’euros pour 2024, contre les 2,74 milliards d'euros versés l’année précédente.

À cela s’ajoute le déploiement du réseau des Accompagnateurs Rénov’, chargés de conseiller les propriétaires s'engageant dans une rénovation globale. Selon les estimations livrées par la directrice de l’Anah, 3 000 MAR sont déjà déployés en France, sur les 5 000 prévus d’ici fin 2024.

Reste à savoir si la tournée France Rénov’ suffira, quand on sait que le budget de MaPrimeRénov' a été raboté d'un milliard d'euros il y a deux mois, et que la récente simplification de l’aide a été officialisée, prolongeant l'éligibilité temporaire pour les travaux dits « par geste ».



Virginie Kroun

Photo de Une : X @guillaumekasba