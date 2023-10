Pour la Capeb, le gouvernement « confond accélération et précipitation » Les acteurs de la filière ne tardent pas à réagir à la reforme de MaPrimeRénov’, dont la confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment (Capeb). « La stratégie adoptée par le gouvernement pour accélérer la rénovation énergétique des logements nous interpelle. Après avoir annoncé vouloir encourager l’auto-rénovation, le gouvernement confirme des évolutions pour MaPrimeRénov' qui restreignent les conditions d’accès des particuliers à la réalisation de travaux de rénovation énergétique », commente son président Jean-Christophe Repon. « Tout l’enjeu réside dans notre capacité à impulser un élan collectif. Les orientations prises par le gouvernement nous éloignent de cet objectif. Les 15 propositions que nous avons formulées sont concrètes et visent des rénovations plus nombreuses et performantes. Il est encore temps de faire évoluer le contenu de cette réforme » poursuit-il. Certes, la confédération se réjouit que le gouvernement « fasse de la rénovation énergétique une priorité », mais déplore cependant un fléchage exclusif des aides vers la rénovation globale, qui « sonne le glas » des rénovations par geste. Ce qui peut pénaliser les ménages aux revenus modestes et très modestes et renforcer leur situation de précarité énergétique. La Capeb recommande également des parcours de rénovations globales, de travaux sur 3 à 5 ans. Ces derniers seraient soutenus par « un dispositif d’aides bonifiées au fur et à mesure de la réalisation effective des travaux », pour mieux prendre en compte « la réalité du pouvoir d’achat des ménages et la très grande difficulté d’intervenir en site occupé ». La confédération encourage pour ces parcours les groupements momentanés d’entreprises. Le représentant des artisans du bâtiment se montre « favorable à l’intervention des Accompagnateur Rénov’ », mais « demande que l’obligation d‘y recourir ne soit effective que lorsque leur nombre sera suffisant au niveau territorial. Dans le même esprit, l’obligation prévue de fournir un DPE ne devra être opérationnelle que lorsque celui-ci sera enfin fiabilisé », ajoute la Capeb.