À l’issue de son conseil d’administration, l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a annoncé ce mercredi la revalorisation de son budget à 6,2 milliards d’euros pour 2024, ainsi que les nouveautés à venir. À noter notamment : un délai supplémentaire pour la rénovation par geste des passoires thermiques, et la création de « Ma Prime Logement Décent ».

L’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) a annoncé ce mercredi que son budget serait revalorisé à 6,2 milliards d’euros pour 2024, notamment pour mettre en œuvre sa réforme de MaPrimeRénov’ et le lancement de MaPrimeAdapt’. Cette dernière, qui vise l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, doit permettre d’adapter 45 000 logements en 2024, puis 680 000 d’ici 10 ans.

Passoires thermiques : un délai supplémentaire avant l’obligation de rénovation globale

Concernant MaPrimeRénov’, les propriétaires de passoires énergétiques (étiquette F ou G du DPE) devront obligatoirement faire appel à un Accompagnateur Rénov’ et réaliser des rénovations globales pour pouvoir bénéficier de l’aide.

Toutefois, l’ANAH a accordé ce mercredi un délai supplémentaire. Cette obligation est reportée au 1er juillet 2024, au lieu du 1er janvier, ce qui signifie que ces ménages pourront encore réaliser des rénovations par geste pendant 6 mois.

« On donne un peu de temps au début de l'année pour absorber l'ensemble de ces évolutions », a précisé Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l’ANAH.

Une nouvelle prime pour lutter contre l’habitat indigne

Autre nouveauté : la création de « Ma Prime Logement Décent », qui fusionne et remplace les aides « Habiter sain » et « Habiter serein ». À compter du 1er janvier, cette nouvelle prime permettra de financer des travaux allant jusqu’à 70 000 € pour lutter contre l’habitat indigne.

« On avait un régime d'aides qui était complexe et double. On l'a unifié dans un seul et même régime, et pour avoir une même architecture de marque et pour que les acteurs puissent se repérer, on a décidé de l'appeler Ma Prime Logement décent », a expliqué la directrice générale de l’ANAH.

Pour rappel, entre 400 000 et 420 000 logements du parc privé seraient considérés comme « indignes », et un projet de loi doit voir le jour d’ici début 2024 pour lutter contre ce fléau.

« Réforme de MaPrimeRénov’ pour encourager des projets de rénovation énergétique plus ambitieux, lancement de MaPrimeAdapt’ pour répondre aux aspirations des séniors de continuer à vivre chez eux en toute sérénité, accélération de la lutte contre l’habitat indigne et dégradé : les défis sont de taille, et nécessitent la mobilisation de tous les acteurs », a commenté Patrice Vergriete, ministre du Logement, à l’issue de ces annonces.

Claire Lemonnier

Photo de une : Adobe Stock