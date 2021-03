Qualit’EnR, organisme spécialiste de la qualité d’installation dans les énergies renouvelables et le CCCA-BTP (Comité de concertation et de coordination de l’apprentissage du bâtiment et des travaux publics), ont signé un partenariat national pour développer une offre de formation accessible et conforme à la nouvelle réglementation dans le secteur des énergies renouvelables.