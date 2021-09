Le monde des carrières fait ses portes ouvertes !

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’Union nationale des industries de carrières et matériaux de construction (Unicem) organise des journées portes ouvertes dédiées aux carrières. Ainsi, du vendredi 17 au dimanche 19 septembre prochain, le grand public pourra découvrir cette filière du bâtiment, à travers des animations réparties aux quatre coins de la France.

« Ponts, monuments, ou encore maisons, appartements, écoles et commerces font partie de notre environnement au quotidien. Il s’agit de notre patrimoine bâti et nombreux sont ceux qui les utilisent chaque jour sans connaître l’histoire des matériaux minéraux et des savoir-faire qui ont permis leur création », souligne l’Unicem, organisatrice des prochaines Journées Portes Ouvertes consacrées au carrières, du vendredi 17 au dimanche 19 septembre 2021. Trois jours au cours desquels les particuliers pourront découvrir les professionnels qui se cachent derrière l’extraction de minéraux, essentiels pour la construction.

Les activités prévues sur différentes régions par les entreprises adhérentes à l’Unicem sont nombreuses et s’articulent autour de deux thèmes. D’un côté la découverte de l’activité industrielle : visite de carrière, exploration d’une usine de transformation des matériaux, atelier de façonnage de la pierre, etc. De l’autre, l’apport de la filière aux territoires, notamment à travers la visite de sites réhabilités et réaménagés, ou bien la révélation des usages des matériaux produits sur les sites de la filière.

Tourné vers tous les âges, le programme peut également proposer, selon le territoire, des ateliers pour enfants, des initiations à la conduite d’engins ou bien la démonstration de taille de pierre. De quoi éventuellement éveiller, chez toute génération, une vocation pour le domaine des matériaux de construction.

Pour découvrir le programme par région, cliquez ici.

Virginie Kroun

Photo de une : Adobe Stock