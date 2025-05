Malgré la tumulte économique sur les frais douaniers américains, les matériaux de construction traversent une phase d’apaisement, selon la dernière conjoncture Unicem en avril. Au premier trimestre 2025, les activités granulats et BPE évoluent respectivement de +3,2 % et de -2,2 % sur un an.

« Alors que l’impact sur le freinage de la croissance et du commerce international reste d’une ampleur incertaine, en France, la filière bâtiment poursuit doucement sa sortie de crise », introduit l’Union nationale des industries de carrières et des matériaux de construction (Unicem) dans sa note de conjoncture de mars 2025. En sachant que : « L’économie mondiale digère le contre-choc d’une politique commerciale américaine offensive et déroutante, les décisions de Donald Trump sur les hausses de tarifs douaniers évoluant encore ! » Ainsi, au premier trimestre de 2025, l’activité reste mitigée au premier trimestre 2025, entre une hausse côté granulats (+3,2 %) sur un an et un recul du béton prêt à l’emploi (-2,2 %). Une tendance baissière, mais qui s’atténue… Dans le détail, la production de granulats progresse de 2,4 % par rapport à février 2025 et de 9,3 % comparé à mars 2024. Au T1 2025, la production sur ce segment enregistre +4,4 % sur un an. Les livraisons de BPE affichent toujours grise mine, aussi bien de février à mars (-2,2 %) que sur un an (-3,8 %). La production fléchit de 2,2 % entre ce premier trimestre et le quatrième trimestre 2024, et de 4 % au regard du premier trimestre 2024. « L’activité continue donc de reculer mais à un rythme plus modéré ; en cumul sur douze mois glissants, elle affiche toutefois encore une contraction de -8,7% à fin mars, contre -11,2 % à fin décembre 2024 », lit-on dans la conjoncture. Estimé à 81,3 au mois de février, l’indice matériaux « décrit lui aussi une tendance globalement comparable ». Certes, elle reste baissière par rapport à janvier (-0,9 %), voire comparé à février 2024 (-6,3 %). Mais sur douze mois glissants, le repli à fin février « s’atténue », passant de -10,5 % il y a un an, à -5 %. En volume et cumulé sur deux mois, l’indice cède d’1,8 % sur un an. « Certains matériaux, comme les tuiles, briques ou produits en béton, montrent des signes de stabilisation, soutenus par les travaux publics et une reprise des chantiers de maisons individuelles », souligne l’Unicem. Le nouveau PTZ élargi et l’accalmie côté taux d’intérêts tendent à rassurer les ménages, ce qui est positif pour la reprise de la construction. Au niveau des travaux publics, l’enquête d’avril de la fédération nationale des travaux publics (FNTP) « pourrait connaître une légère amélioration, surtout du côté de la clientèle privée, tandis que la demande publique reste plus faible ». Par Virginie Kroun

Photo de Une : Adobe Stock