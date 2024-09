Le concours « Les Génies de la Construction ! » a révélé les lauréats de sa 20ème édition. Les projets primés, provenant de collèges, lycées et établissements supérieurs, tendent à démontrer l'excellence et la créativité des jeunes talents du secteur.

Le 22 juillet dernier, la Fédération Française du Bâtiment (FFB) a accueilli la finale nationale de l'édition 2024 du concours « Les Génies de la Construction ! ». Cet événement, qui réunit des élèves et des étudiants passionnés par la construction et l'aménagement, a récompensé les projets les plus innovants.

Cette année, 31 équipes ont participé au concours, représentant plus de 3 000 élèves et étudiants issus de 29 académies. Les projets présentés ont été évalués sur leur créativité, faisabilité, interdisciplinarité et leur capacité à répondre aux problématiques contemporaines des territoires. Les participants ont travaillé sur des thématiques variées telles que le logement, la mobilité, la gestion de l'eau et des déchets, ainsi que les énergies renouvelables.

Le concours vise à refléter la richesse et la diversité des métiers du bâtiment et des travaux publics, tout en mettant en avant les enjeux de la transition numérique, technologique et environnementale.

Il s'inscrit également dans les priorités du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse en matière de promotion des voies de formation générale et professionnelle.

5 premiers prix

Le palmarès de cette édition 2024 a mis en lumière une diversité de projets. Dans la catégorie « Pro », le collège Paul Hermann de Saint-Pierre de La Réunion a remporté le premier prix avec son « Arbre solaire », un projet intégrant des feuilles photovoltaïques et un système d'hydroponie.

Le premier prix de la catégorie « Collège » a été décerné au collège Pierre-Hyacinthe Cazeaux de Morez pour son « Village d'enfants », un projet destiné à accueillir des orphelins.

Dans la catégorie « Lycée », le lycée Eiffel de Dijon a été primé pour sa « Maison H20 », une habitation capable de s'élever automatiquement en cas d'inondation.

Enfin, dans la catégorie « Supérieur », l'IUT de Marseille a été récompensé pour son projet de rénovation de l'école maternelle Bonneveine, intégrant des normes écologiques et durables. Dans cette même catégorie, un second projet a été distingué, celui de la réhabilitation de la mine de Noyant-d’Allier. Ce dernier été réalisé par cinq étudiants, dont quatre en option Bâtiment et une en option Ingénieur-architecte en 2e année du cycle ingénieur à l’école supérieure des travaux publics (ESTP).

Marie Gérald

Photo de Une : CCCA-BTP