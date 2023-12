Un partenariat pour promouvoir les métiers du négoce auprès des jeunes

Comment promouvoir les métiers du négoce des matériaux de construction auprès des jeunes ? C'est tout l'enjeu de la collaboration entre l'organisme Construcys, la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC) et le gouvernement.

Dans une initiative conjointe, Constructys, opérateur de compétences de la construction, et la Fédération des Distributeurs de Matériaux de Construction (FDMC), ont étendu leur collaboration, établie initialement en 2020, en partenariat les ministères de l'Éducation nationale et de la Jeunesse ainsi que de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. L'objectif : poursuivre les actions en cours et introduire de nouvelles initiatives pour les jeunes.

Renforcer la relation entre le système éducatif et le milieu professionnel

Le secteur des distributeurs de matériaux de construction est dynamique, tant en termes d'emploi que de formation en alternance. Selon le dernier rapport de l'Observatoire des métiers du Négoce des matériaux de construction, en 2020, 40 % des entreprises prévoyaient des recrutements à venir dans des emplois durables (95 % des salariés bénéficiaient de contrats à durée indéterminée). Malgré la crise sanitaire, 10 % des entreprises rencontraient toutefois des difficultés de recrutement.

Ainsi, pour faciliter les recrutements et promouvoir cette filière, Constructys, la FDMC et le gouvernement entrevoient de nouvelles actions, dont celles consistant à améliorer les formations techniques et professionnelles initiales, en mettant l'accent sur l'apprentissage dans les domaines professionnels concernés.

Par ailleurs, la convention préconise de renforcer la relation entre le système éducatif et le milieu professionnel à tous les niveaux de formation et de certification.

Pour maximiser leur efficacité, ces actions seront déployées à l'échelle nationale, régionale et locale, en coopération avec divers acteurs tels que la délégation régionale académique de la formation professionnelle initiale et continue (DRAFPIC), les établissements d'enseignement supérieur, les campus des métiers et des qualifications, en collaboration avec les directions régionales de Constructys et les représentants régionaux de la FDMC.

Une attention portée sur la mixité, l'inclusion et l'égalité femmes-hommes

Cette collaboration vise à concrétiser des objectifs déclinés en sept axes majeurs, principalement axés sur l'information, la promotion et la découverte des métiers et des parcours de formation.

À horizon 2024, une vaste campagne de communication et de promotion des métiers du secteur est prévue. En parallèle, de nombreuses initiatives seront mises en place : communication renforcée sur les études et certifications liées aux métiers, ​​​​​​développer la qualité des formations, favoriser l'esprit d'entreprendre, et promouvoir la mobilité européenne et internationale auprès des apprentis relevant des entreprises du secteur.

« Toutes ces actions concourent à l’attractivité de nos métiers, dans une filière ayant d’importants défis à relever, liés à la transition écologique. Nous aurons également une attention particulière pour que la mixité, l’inclusion et l’égalité femmes-hommes, soient le moteur de nos actions. Nous souhaitons aussi développer nos partenariats avec les établissements scolaires afin de rapprocher le monde de l’entreprise et de l’école », précisent Laurent Martin Saint-Léon, délégué général de la FDMC, et Sébastien Bouleau, directeur général de Constructys.

Marie Gérald

Photo de une : Adobe Stock