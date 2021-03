Construction21 et A4MT, qui porte le « Booster du Réemploi », annoncent la création d'un tout nouveau concours : les « Trophées Bâtiments Circulaires », visant à valoriser les bonnes pratiques et récompenser les bâtiments ou quartiers exemplaires en termes d'économie circulaire. Les maître d'oeuvre ou d'ouvrage intéressés ont jusqu'au 8 juin pour candidater.

Alors que l'impact carbone de la construction est plus que jamais d'actualité avec la future RE2020 qui sera mise en œuvre au 1er janvier 2022, Construction21 et A4MT lancent un un concours d'un nouveau genre mettant à l'honneur le réemploi des matériaux, pour communiquer sur les projets les plus exemplaires et stimuler l'innovation.

Le « Booster du Réemploi », porté par A4MT, vise déjà à valoriser ce type d'initiatives. Il comprend déjà une trentaine de professionnels, parmi lesquels on retrouve des promoteurs, des maîtres d'ouvrage, des bureaux d'études et des investisseurs engagés, ainsi que des groupes de travail.

Pour accélérer cette dynamique et communiquer davantage sur les bonnes pratiques, Construction21 et A4MT lancent la première édition des « Trophées Bâtiments Circulaires ».

Un concours qui concerne tout type de bâtiment ou de quartier

Concrètement, les maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre et AMO peuvent proposer la candidature d'un projet livré au plus tard le 30 juin 2021, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation. Tous les bâtiments (publics, privés, résidentiel, tertiaire, industriels...) et quartiers (îlot urbain, ZAC, campus...) peuvent être proposés.

Les volontaires intéressés ont trois mois, soit jusqu'au 8 juin prochain, pour inscrire un bâtiment ou un quartier et renseigner une étude de cas à son sujet. Les projets recensés seront ensuite partagés sur une plateforme hébergée par Construction21. Ils seront notamment détaillés (origine et réemploi des matériaux, gestion du stockage, intérêt pour l'impact carbone) et pourront être géolocalisés. L'objectif étant de favoriser la communication et permettre un partage d'expériences.

A l'issue de cet appel à candidatures, un jury d'experts pluridisciplinaires étudiera les candidatures en juillet, avant de récompenser les projets les plus exemplaires et reproductibles à plus grande échelle. Les résultats devraient ensuite être dévoilés en octobre 2021.

Pour candidater, c'est ici.

Claire Lemonnier